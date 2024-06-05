В Мурманске продолжаются строительные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В этом году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» предстоит отремонтировать 27 участков улично-дорожной сети города общей протяженностью порядка 15 километров. Перечень дорог был составлен не только по итогам выездных комиссионных мероприятий, но и по просьбам и обращениям жителей нашего региона.

В настоящее время подрядчики ведут подготовительные и строительные работы на 9 из 27 участков автодорог во всех округах города.

В жилом в районе Росляково на улице Приморская уже началось устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров, в ближайшие дни подрядчик приступит к укладке покрытия проезжей части. На улице Советская дорожники обновляют бордюры.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в Мурманске на улице Гвардейской дорожные работы идут в высоком темпе: в завершающей стадии монтаж бортового камня, выполняется фрезерование покрытия проезжей части и продолжаются работы по ремонту тротуаров. На улице Полярный круг и Фестивальная завершены работы по демонтажу бортовых камней, подрядчик приступил к установке новых.

Фото: https://gov-murman.ru