В Мурманске проходит 3-дневный рождественский турнир по баскетболу

5 декабря в Легкоатлетическом манеже Мурманска состоялось торжественное открытие традиционного рождественского турнира по баскетболу памяти заслуженного работника физической культуры РФ Виктора Александровича Блохина.

Министр спорта Мурманской области Светлана Наумова обратилась к присутствующим с приветственными словами: «Данный турнир занимает высокое место в спортивном календаре, поскольку посвящён человеку, который любил баскетбол и верил в свои команды. Уверена, что для всех участников турнир станет любимым, традиционным и самым первым, который открывает спортивный год».

На церемонии открытия присутствовали друзья, родные и коллеги знаменитого тренера.

Сын Виктора Александровича - Дмитрий Блохин пожелал спортсменам проявить свои лучшие качества и поблагодарил их за то, что они в свои каникулы приехали в наш северный город.

Напомним, турнир продлится три дня. За победу предстоит бороться шести командам. Это представители Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Карелии и Мурманской области.

Фото и видео: https://vk.com/minsport51?z=clip-59785956_456239716