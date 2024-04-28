В Мурманске проходит акция «Георгиевская ленточка»

В преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне активисты общероссийского движения «Волонтёры Победы» раздают мурманчанам символы праздника — георгиевские ленточки, а также буклеты с фактами из истории акции и рекомендациями о том, как лучше носить этот символ.

Как сообщает администрация города Мурманска, организатором акции является Центр развития волонтёрского движения МАУ МП «Объединение молодёжных центров».

Главная цель всероссийской акции — увековечивание памяти о героизме и подвиге участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Георгиевская лента является символом народной памяти о бессмертном подвиге всех, кто внес вклад в победу над фашизмом, и олицетворяет собой благодарность и уважение людям, отдавшим все силы для Великой Победы.

Волонтёры будут раздавать ленты 28 апреля в 15.00 в Первомайском округе возле здания управления Первомайского; административного округа (просп. Кольский, 129/1) и в парке «Кольский» (просп. Кольский, 101).

3 мая в 16.00 встретить волонтёров можно в Ленинском округе областного центра. Точки проведения акции: аллея Полярной дивизии (просп. Героев-североморцев, 78, корп. 1) и территория возле Семёновского озера (в районе остановки ул. Юрия Гагарина).

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27263&page=1