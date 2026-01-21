В Мурманске проходит чемпионат города по хоккею с мячом

По 10 марта на ледовых аренах «Льдинка» и «Юность» будут проходить захватывающие матчи чемпионата города Мурманска по хоккею с мячом.

В уже прошедших играх команды демонстрируют своё мастерство владения клюшкой, соревнуясь друг с другом в динамичном и зрелищном виде спорта, традиционно любимом в Заполярье.

Этот турнир является важной частью программы выявления талантов и подготовки спортивного резерва города Мурманска. Участие в играх даёт спортсменам возможность продемонстрировать технику, повысить уровень индивидуального и командного мастерства, укрепить дух товарищества.

Как сообщает администрация города Мурманска, шесть команд поборются за звание лучших. Победителей и призёров наградят кубками и дипломами. Организаторами соревнований учреждены специальные призы: «Лучший нападающий», «Лучший защитник», «Лучший полузащитник», «Лучший вратарь», «Лучший бомбардир», «Лучший молодой игрок».

