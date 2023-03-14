В Мурманске проходит фестиваль «Белый медвежонок»

Традиционный городской фестиваль физкультуры и спорта среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений стартовал 9 марта. В празднике с 28-летней историей принимают участие более 10 тысяч человек — это юные мурманчане, а также их воспитатели и родители.

Программа мероприятий обширная и разнообразная. Для участников подготовлены спортивные праздники, турниры, флешмобы, игры и конкурсы. Они направлены на формирование у детей привычки заниматься физическими упражнениями, на оздоровление маленьких мурманчан, а также внедрение современных инновационных образовательных технологий.

Как сообщает администрация города Мурманска, сегодня в детском саду №112 прошли шуточные соревнования по керлингу. Ребята получили массу положительных эмоций от игры на свежем воздухе.

Итоги фестиваля подведут 30 марта. Лучших выберут в трех номинациях: «Здоровый педагог — здоровые дети», «Семейный спортивный портрет» и «Педагогический пробег по стране ЗОЖ».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24540&page=1