В Мурманске проходит фестиваль детских рождественских спектаклей и постановок

В Центре современного искусства «СОПКИ.21А» вчера стартовал Х городской фестиваль рождественских спектаклей и постановок «Рождественская сказка». В творческом состязании принимают участие 270 юных мурманчан — ученики образовательных организаций города и воспитанники приходских воскресных школ.

Они представят знакомые и любимые с детства сюжеты: «Девочка со спичками», «Ночь перед Рождеством», «Двенадцать месяцев», «Сказка о царе Салтане» и многие другие. Начинающие актеры смогут не только проявить свое мастерство на сцене, но и принять участие в мастер-классах и викторинах.

Всего гостей фестиваля ждут 19 театральных постановок на рождественскую тематику.

Как сообщает администрация города Мурманска, оценивать выступления будет компетентное жюри, в состав которого вошли актеры Мурманского областного драматического театра, представители Мурманской епархии Московского Патриархата, искусствоведы, педагоги и методисты образовательных учреждений заполярной столицы.

Итоги фестиваля подведут 27 января в Свято-Троицком Феодоритов Кольском мужском монастыре.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26531&page=1