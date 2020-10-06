В Мурманске проходит фестиваль городской среды «MURMANИСTИКА»

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора принял участие в фестивале городской среды «MURMANИСTИКА».

Серия мероприятий в рамках фестиваля проходит на базе Мурманского арктического государственного университета. Опытные практики в сфере архитектуры и градостроительства в различных форматах рассказывают начинающим специалистам о современных трендах и особенностях проектирования городской среды. Студенты, в свою очередь, получив новые знания, занимаются подготовкой проектов новых арт-объектов для Мурманска.

– Этот фестиваль – отличная возможность для молодых специалистов проявить себя в области создания современной городской инфраструктуры. Для областного центра это востребованное направление, особенно в формировании неповторимой северной аутентичности города, – прокомментировал Евгений Никора. – Пользуясь случаем, хочу призвать участников фестиваля, заинтересованных в работе на благо Мурманска, к сотрудничеству. Нам нужны свежие интересные идеи, которые можно реализовать на территории столицы Заполярья.

Основная творческая сила фестиваля – студенты из Мурманска, Санкт-Петербурга, Архангельска, Москвы, Великого Новгорода и Череповца. Совместными усилиями они создадут инсталляции и макеты арт-объектов, которые будут установлены на территории студенческого кампуса Мурманского арктического государственного университета.

Неделя интенсивного погружения в тему арктического благоустройства завершится защитой студенческих проектов и выставкой лучших работ.