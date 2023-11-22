В Мурманске проходит городской смотр «Звезда Арктики»

На базе Центра современного искусства «21А» вчера стартовал отборочный тур городского конкурса «Звезда Арктики». Его участники — мурманчане в возрасте от 14 до 35 лет.

За два дня молодые артисты и исполнители продемонстрируют свои таланты в различных направлениях: хореография, вокал, инструментальное исполнительство, художественное слово, оригинальный жанр (световое шоу, цирковое искусство и прочее).

Жюри оценит технику исполнения, эмоциональную подачу, сценическую культуру и соответствие образа.

Как сообщает администрация города Мурманска, в этом году на конкурс было подано 67 заявок от коллективов и индивидуальных исполнителей. Самыми популярными номинациями, как и в прошлом году, оказались хореография и вокал. Для некоторых молодых участников «Звезда Арктики» станет дебютом на большой сцене.

Лучшие конкурсанты, занявшие призовые места, выступят на гала-концерте, который состоится 1 декабря в Центре современного искусства «21А».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26159&page=1