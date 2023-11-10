В Мурманске проходит I Межрегиональный музыкальный фестиваль «Симфония Севера»

Наш регион принимает I Межрегиональный музыкальный фестиваль «Симфония Севера», в рамках которого проходят выставки, творческие встречи и дискуссии.

В Мурманском колледже искусств для юных музыкантов прошла серия мастер-классов от ведущей солистки Михайловского театра и преподавателя Кафедры сольного пения Консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Марии Литке, фортепианного «ПетРо Дуэта» и участников струнного квартета им. Танеева (скрипка и виолончель). Творческие встречи и мастер-классы способствуют творческому и профессиональному развитию Заполярных музыкантов. Для любого участника — это возможность пообщаться вживую и услышать мнение ведущего специалиста.

Также в рамках фестиваля состоялся круглые стол, темой которого стала: «Современное музыкальное образование и перспективы профессиональной реализации молодых специалистов в сфере исполнительских и музыкальных искусств». Во время встречи участники обсудили концепцию развития креативных индустрий, работу со студентами и преподавателями, вопросы реализации студентов после выпуска из образовательных учреждений, а также возможные совместные проекты.

«Академическое образование в реалиях сегодняшнего дня не должно отходить на второй план. Академическое искусство – это и есть та основа, которая независимо от того, будет ли ученик продолжать свою профессиональную деятельность в искусстве или он станет врачом, педагогом – формирует личность гражданина России», – отметила в приветственном слове министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

В пространстве «СОПКИ. 21А» проходят выставки фотокартин «Северное сияние», а копийные работы из коллекции Музея театрального и музыкального искусства «Шаляпин – непревзойденный триумф» демонстрируют в Мурманской областной филармонии.

Завершающим мероприятием фестиваля станет концерт классической музыки «Чайковский & Рахманинов». В нем примут участие ведущая солистка Михайловского театра и преподаватель Кафедры сольного пения Консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Мария Литке, Дмитрий Еремин (виолончель), Иван Васильев (баритон), Илья Козлов (скрипка). Концерт начнётся сегодня, 10 ноября, в 19.00 в областной филармонии. Купить билет можно по ссылке.

Фестиваль «Симфония Севера» проходит при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга, Министерства культуры Мурманской области и Министерства культуры Архангельской области. Организатор фестиваля — продюсерская компания «Нева-Арт».

Фото: https://gov-murman.ru