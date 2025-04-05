В Мурманске проходит I Открытый творческий фестиваль «Zа СВОих», посвящённый участникам СВО

В Мурманске проходит I Открытый творческий фестиваль «Zа СВОих», посвящённый участникам специальной военной операции. Фестиваль организован Мурманским областным театром кукол и Мурманским филиалом госфонда «Защитники Отечества» при поддержке регионального министерства культуры. Мероприятие проводится в рамках государственной поддержки участников специальной военной операции и приурочен к Году Защитника Отечества.

Старт фестивальной программы был дан 1 апреля в Выставочном зале города Мурманска, где открылась выставка творческих работ. Более 200 участников разных возрастов представили рисунки, картины и арт-объекты в различных техниках и стилях. На экспозиции представлены детские рисунки, а также зарисовки военных будней и патриотические плакаты. Работы созданы военнослужащими и воспитанниками образовательных учреждений из Мурманска, Видяево, Алакуртти, Мурмашей и других уголков Кольского Заполярья. Особое вниманием зрителей привлекла серия портретов самодеятельного художника Александра Клепикова. Он написал портреты женщин, которые принимают участие в СВО: военные корреспонденты, штурмовики, командиры. Выставка открыта для всех желающих до 10 апреля.

Следующей фестивальной площадкой стала Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой. Здесь состоялся открытый показ фильма «Книги на русском». Этот документальный фильм – проект мурманских журналистов. Благодаря их инициативе 18 тысяч книг, собранных жителями Мурманской области, доставлены в школьные библиотеки Луганской Народной Республики. Фильм рассказывает о том, как проходил сбор, отправка литературы, а главное о том, как приняли подарок северян в Донбассе.

Кроме того, фестиваль «Zа СВОих» получил поддержку Роспатриотцентра. Так, в Мурманск приехал советник директора Центра и советник Министерства просвещения РФ, доброволец СВО и заместитель командира интернациональной бригады «Пятнашка» Алиас Авидзба. В общественной приёмной партии «Единая Россия» он провёл встречу с молодёжью из военно-патриотического центра «ВОИН». Также он выступил на семинаре, где собрались представители сферы образования, культуры, волонтёрских организаций и государственных органов, которые занимаются патриотическим воспитанием молодёжи.

Основной площадкой фестиваля стал областной театр кукол. Здесь открылась выставка Военно-морского музея Северного флота «Герои Спецоперации Z». Она украсит финал фестиваля «Zа СВОих», который завершится 5 апреля гала-концертом. В гала-концерте примут участие участники и ветераны СВО, члены их семей, профессиональные и самодеятельные певцы и музыканты, представители регионального отделения Союза писателей России, военный оркестр 701 Центра МТО Северного флота, ансамбль песни и танца «Россия» имени В.М. Колбасы, артисты областного театра кукол.

На участие в фестивале поступило более 250 заявок из городов и посёлков Мурманской области, а также Иркутска и Комсомольска-на-Амуре. В мероприятиях фестиваля уже приняли участие более 500 человек.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, все средства, вырученные от продажи билетов, будут перечислены в фонд «Защитники Отечества» для поддержки военнослужащих, вернувшихся из зоны боевых действий.

Подробнее о программе – на официальной странице фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/