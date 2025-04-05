В Мурманской области учреждён почётный знак «За оказание помощи и поддержки участникам специальной военной операции «СВОих не бросаем»В Мурманской области закончилась климатическая зима
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)05.04.25 09:45

В Мурманске проходит I Открытый творческий фестиваль «Zа СВОих», посвящённый участникам СВО

В Мурманске проходит I Открытый творческий фестиваль «Zа СВОих», посвящённый участникам специальной военной операции. Фестиваль организован Мурманским областным театром кукол и Мурманским филиалом госфонда «Защитники Отечества» при поддержке регионального министерства культуры. Мероприятие проводится в рамках государственной поддержки участников специальной военной операции и приурочен к Году Защитника Отечества.

Старт фестивальной программы был дан 1 апреля в Выставочном зале города Мурманска, где открылась выставка творческих работ. Более 200 участников разных возрастов представили рисунки, картины и арт-объекты в различных техниках и стилях. На экспозиции представлены детские рисунки, а также зарисовки военных будней и патриотические плакаты. Работы созданы военнослужащими и воспитанниками образовательных учреждений из Мурманска, Видяево, Алакуртти, Мурмашей и других уголков Кольского Заполярья. Особое вниманием зрителей привлекла серия портретов самодеятельного художника Александра Клепикова. Он написал портреты женщин, которые принимают участие в СВО: военные корреспонденты, штурмовики, командиры. Выставка открыта для всех желающих до 10 апреля.

Следующей фестивальной площадкой стала Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой. Здесь состоялся открытый показ фильма «Книги на русском». Этот документальный фильм – проект мурманских журналистов. Благодаря их инициативе 18 тысяч книг, собранных жителями Мурманской области, доставлены в школьные библиотеки Луганской Народной Республики. Фильм рассказывает о том, как проходил сбор, отправка литературы, а главное о том, как приняли подарок северян в Донбассе.

Кроме того, фестиваль «Zа СВОих» получил поддержку Роспатриотцентра. Так, в Мурманск приехал советник директора Центра и советник Министерства просвещения РФ, доброволец СВО и заместитель командира интернациональной бригады «Пятнашка» Алиас Авидзба. В общественной приёмной партии «Единая Россия» он провёл встречу с молодёжью из военно-патриотического центра «ВОИН». Также он выступил на семинаре, где собрались представители сферы образования, культуры, волонтёрских организаций и государственных органов, которые занимаются патриотическим воспитанием молодёжи.

Основной площадкой фестиваля стал областной театр кукол. Здесь открылась выставка Военно-морского музея Северного флота «Герои Спецоперации Z». Она украсит финал фестиваля «Zа СВОих», который завершится 5 апреля гала-концертом. В гала-концерте примут участие участники и ветераны СВО, члены их семей, профессиональные и самодеятельные певцы и музыканты, представители регионального отделения Союза писателей России, военный оркестр 701 Центра МТО Северного флота, ансамбль песни и танца «Россия» имени В.М. Колбасы, артисты областного театра кукол.

На участие в фестивале поступило более 250 заявок из городов и посёлков Мурманской области, а также Иркутска и Комсомольска-на-Амуре. В мероприятиях фестиваля уже приняли участие более 500 человек.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, все средства, вырученные от продажи билетов, будут перечислены в фонд «Защитники Отечества» для поддержки военнослужащих, вернувшихся из зоны боевых действий.

Подробнее о программе – на официальной странице фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Арктика: зона сотрудничества и конфронтации
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
-Правовая консультация (18+)Отделение СФР по Мурманской области проактивно назначило надбавку к пенсиям более 21,5 тысячи жителей региона с инвалидностью и старше 80 лет
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире19:00«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)19:30«Королева и завоеватель». Художественный сериал, 21 серия (16+)20:30«Итоги». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Сторонников раздельных бюджетов среди российских пар становится больше-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 18 копеек, доллар потерял почти 11 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №1 Кольской АЭС досрочно завершился планово-предупредительный ремонт-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Важную инициативу депутатов Мурманской областной Думы поддержали на заседании постоянного комитета ПАСЗР по экономической политике и бюджетным вопросам
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»