В Мурманске проходит II Открытый фестиваль «Za СВОих»: патриотическая программа объединит более 1000 участников

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в Мурманском областном театре кукол состоялась пресс-конференция, посвященная старту II Открытого творческого фестиваля «Za СВОих». Участниками встречи с журналистами стали заместитель министра культуры Мурманской области Ольга Анисимова, руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Жанна Макарова, директор театра кукол Евгений Суханов, а также участники программы «Герои Севера».

«Для нас важно, что фестиваль стал площадкой, где через творчество можно говорить о самых важных вещах – о долге, чести и любви к Родине. Действительно, второй год в Мурманской области проводится открытый фестиваль. И этот фестиваль особенный для всей страны. Потому что с момента проведения специальной военной операции мероприятия, которые позволяют осмыслить ход истории, вклад России в формирование многополярного мира, только начинают появляться. И в этом отношении наш фестиваль является уникальным, он позволяет принять участие не только профессиональным артистам, не только участникам специальной военной операции и членам их семей, но и людям, неравнодушным к происходящим событиям. Спасибо организаторам фестиваля. Желаю успехов в его проведении», – отметила Ольга Анисимова.

Жанна Макарова подчеркнула востребованность фестиваля.

«Сотрудничество с театром кукол позволило сделать это событие максимально адресным и душевным. Если в прошлом году мы говорили о том, что фестиваль состоялся, то сейчас мы с гордостью говорим о том, что фестиваль продолжается. О том, что он состоится, говорил тот факт, что бронировать билеты на гала-концерт начали уже в ноябре. И поэтому для всех нас было очень отрадно и вызывало чувство гордости, что это мероприятие стало символичным, значимым для всех тех, кто так или иначе связан со специальной военной операцией», – сказала руководитель регионального филиала фонда.

«Первый фестиваль показал, насколько велик запрос на такой формат. Мы получили сотни заявок, тысячи зрителей, но главное – увидели, как искусство объединяет людей. В этом году программа стала еще насыщеннее. Отмечу, что фестиваль был бы невозможен без наших партнеров. Это прежде всего правительство Мурманской области, министерство культуры Мурманской области, Союз театральных деятелей России, и, конечно, наши друзья – региональное отделение фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества»», – подчеркнул Евгений Суханов.

Участники программы «Герои Севера» Александр Реведжук и Григорий Кондаков отметили особую роль фестиваля в поддержке ветеранов и их семей.

Напомним, главная цель фестиваля – дать возможность участникам специальной военной операции через творчество рассказать о своем опыте, поделиться мыслями и чувствами, а также осмыслить современные события через профессиональное и любительское творчество.

17 февраля, в Мурманске стартовала насыщенная программа фестиваля, которая продлится до 21 февраля. Первыми событиями стали открытие выставки работ участников СВО, волонтёров и юных художников в Выставочном зале Детской художественной школы, а также творческая встреча с режиссёром Любовью Марецкой и показ фильма «Отец» в областной детско-юношеской библиотеке.

Сегодня, 18 февраля, в научной библиотеке откроется выставка художников проекта «Фронтовики» из Кронштадта – плакаты, рисунки и картины, созданные российскими военнослужащими и волонтёрами. В этот же день в театре кукол состоится творческая встреча с мурманскими писателями и бардами.

19 февраля пройдет круглый стол «Шершавым языком плаката» для педагогов и творческой молодёжи, который проведёт художник Альберт Ищенко. Вечером в большом зале театра кукол выступит рок-группа «Белые медведи».

20 февраля в фойе театра откроются выставки Военно-морского музея Северного флота и фотовыставка «Отец Героя России». В этот же день состоится встреча с участниками СВО, которые проходят службу в воинских частях Мурманской области.

Завершится фестиваль 21 февраля масштабным гала-концертом в большом зале Мурманского областного театра кукол. Начало в 16.00.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный. Организаторы фестиваля – Мурманский областной театр кукол и региональный филиал фонда «Защитники Отечества» при поддержке правительства Мурманской области. Полная программа – на портале «Наш Север».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562504/#&gid=1&pid=1

