В Мурманске проходит конференция «Освоение арктического шельфа: шаг за шагом»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в ней принимают участие более 100 компаний нефтегазового сектора, специализирующиеся на разведке, добыче и переработке углеводородного сырья, компании-поставщики нефтегазовой промышленности и смежных отраслей, логистические компании, порты, научно-исследовательские институты, образовательные учреждения.

Мероприятие давно уже стало традиционным – в этом году оно проводится в четырнадцатый раз. Организатором конференции является Ассоциация подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф» при поддержке Ассоциации полярников Мурманской области, Правительства региона и профильных министерств.

С приветственным словом к участникам обратился председатель регионального парламента Сергей Дубовой. Он подчеркнул значимость проведения конференции в современных условиях, когда освоению российской Арктики уделяется повышенное внимание.

- Мурманская область занимает одну из ключевых позиций в планах государства по развитию Крайнего Севера, - сказал парламентарий.

Особый акцент в своём выступлении депутат сделал на проекте комплексного развития Мурманского транспортного узла, готовность которого на сегодня составляет порядка 80 процентов. Также он отметил, что за последние годы регион занял лидирующее положение среди субъектов Арктической зоны по привлечению инвестиций.

- Как законодательный орган Мурманской области мы продолжаем совершенствовать нашу нормативную правовую базу, необходимую для эффективной реализации проектов, и открыты для предложений по созданию благоприятных условий для инвестиций в Арктический регион, - заключил парламентарий.

В рамках конференции обсуждаются, в частности, такие вопросы, как современное состояние, проблемы и перспективы освоения нефтегазовых ресурсов, техническое обеспечение шельфовых проектов и программы импортозамещения, развитие Северного морского пути и атомного ледокольного флота, производственной базы и береговой инфраструктуры в Арктике.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28905/