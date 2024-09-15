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Мурманская область. Арктика (16+)15.09.24 11:00

В Мурманске проходит Кубок губернатора Мурманской области по кикбоксингу

Вчера в торжественной церемонии открытия приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, депутат областной Думы Алексей Гиляров.

Приветствуя участников и гостей соревнования, Сергей Дубовой отметил, что Кольское Заполярье было и остаётся одним из самых спортивных регионов России:

— Мурманская область всегда славилась своими борцами, лыжниками и атлетами. Наши земляки занимают пьедесталы почёта на самых престижных соревнованиях – чемпионатах мира и Европы.

Спикер поблагодарил организаторов Кубка за пропаганду спорта и здорового образа жизни среди молодёжи, пожелал спортсменам незабываемых впечатлений и удачи.

Соревнования продлятся два дня. Состязаться в дисциплинах «лайт-контакт» и «К1» будут спортсмены в возрасте от 11 до 40 лет.

Финальные бои пройдут в воскресенье.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30723/

 

 

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