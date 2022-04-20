В Мурманске проходит месячник по санитарной очистке и благоустройству

Традиционные общегородские субботники состоятся 30 апреля и 14 мая. Соответствующее постановление подписал глава администрации Юрий Сердечкин.

Усилиями городских учреждений и организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, будет наведён порядок в парках, скверах, на придомовых территориях. Присоединиться к большой уборке пригласят предприятия разных форм собственности и всех неравнодушных мурманчан.

Ещё один традиционный субботник – по очистке берегов водоёмов – пройдёт 21 мая. В нём также смогут принять участие все желающие. Очистить от мусора планируется берега озёр Семёновского, Окунёвого, Среднего, Глубокого, Чистого и Ледового.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22221&page=1