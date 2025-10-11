Народный фронт проводит опрос россиян, посвящённый работе общественного транспортаВ Мурманской области стало труднее найти работу: вакансий меньше, конкуренция — выше
11.10.25 11:00

В Мурманске проходит межрегиональный проект, объединяющий мастеров народных художественных промыслов России

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в Мурманске состоялось торжественное открытие межрегионального выставочного проекта «Из ремесла рождается искусство», объединившего мастеров, художников и исследователей народных художественных промыслов из Мурманской и Нижегородской областей.

Поддержка и развитие художественных и ремесленных традиций, сохранение культурного и духовного наследия, а также укрепление культурных связей – одни из ключевых задач губернаторского плана «На Севере — жить!»

Торжественную церемонию открытия возглавила заместитель министра культуры Мурманской области Ольга Анисимова, которая вручила почётные грамоты о присвоении звания «Мастер художественных ремёсел Мурманской области» первым удостоенным этого титула представителям северного региона.

«Сегодня мы не просто запускаем проект — мы создаём мост между прошлым и будущим. Народные промыслы — это язык, на котором говорит душа народа. Такие проекты помогают нам не только сохранять традиции, но и показывают, что ремесло может быть современным, вдохновляющим и востребованным. Важно, чтобы молодёжь видела в этом не только наследие, но и возможность для творчества, самореализации и профессионального роста», — отметила Ольга Анисимова.

В рамках проекта состоялась научно-практическая конференция, на которой эксперты из двух регионов обсудили ключевые вопросы сохранения и развития ремесленных традиций.

Кроме того, в Доме ремёсел открылась одноименная выставка, где представлено около 200 произведений декоративно-прикладного искусства мастеров — от хохломской и городецкой росписей до северных ремёсел, отражающих традиции и природный колорит Заполярья.

На базе выставки 11 и 12 октября также будет проведена серия бесплатных демонстрационных мастер-классов, среди которых хохломская роспись; роспись семёновской матрёшки; чкаловский гипюр; игра на народных музыкальных инструментах.

Проект реализуется при поддержке правительства Мурманской и Нижегородской областей.

 

 

