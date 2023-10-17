В Мурманске проходит мобильный фотоконкурс «Северная осень»

Участники, которые желают в нём участвовать, могут отправить свои работы до 10 ноября 2023 года.

В фотоконкурсе «Северная осень» предусмотрено всего две номинации: «Портрет» — расскажите о жителях города Мурманска. Это могут быть репортажные фотографии, жанровые зарисовки, портреты и «Пейзаж» — поделитесь интересными местами, которые удивили, вдохновили, впечатлили вас в столице Кольского Заполярья. Допускаются фото природы и города.

Как сообщает администрация города Мурманска, принимаются чёрно-белые и цветные авторские фотографии, сделанные с помощью смартфона и направленные на электронный адрес: dmm051@mail.ru с пометкой «Северная осень, в количестве не более трёх фотографий по каждой номинации. Участниками могут стать молодые люди от 14 до 35 лет.

15 ноября состоится награждение победителей и демонстрация их работ. Итоги конкурса будут опубликованы в аккаунте МАУ МП «Дом молодёжи» социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25891&page=1