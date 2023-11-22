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Мурманская область. Арктика (16+)22.11.23 10:15

В Мурманске проходит Молодёжный научный форум Северо-Запада России «Шаг в будущее»

В Мурманске в Центре образования «Лапландия» состоялась торжественная церемония открытия Молодёжного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее». Участников и гостей мероприятия поприветствовала заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Важной частью стратегического плана «На Севере – жить» является поддержка талантливой молодежи, а также создание комфортных условий для наших школьников и их наставников. Так, в рамках «Арктической школы» уже модернизировано более 200 пространств в образовательных учреждениях региона, с 2019 года мы капитально отремонтировали и оснастили 13 заполярных школ, открыли первое за последние 30 лет новое общеобразовательное учреждение – лицей №1 в Североморске. Масштабная работа приносит плоды: регион входит в топ-20 по итогам Всероссийской олимпиады школьников. А если говорить о форуме «Шаг в будущее», то хочется отметить, что команда Мурманской области становилась обладателем больших научных кубков 12 раз! Этой весной ребята завоевали большой научно-технологический кубок России на международном этапе в Москве», – поделилась вице-губернатор.

Елена Дягилева напомнила о стипендиях губернатора для одарённых северян, при присуждении которых учитываются и достижения на форуме «Шаг в будущее». Всего за три года было вручено 26 именных стипендий, в том числе премии «Олимп», размер которой составляет 100 тысяч рублей. Вице-губернатор пожелала участникам масштабного события удачи, отметив, что форум является одним из ключевых событий для молодых исследователей России, и само участие в нём является признанием высокого уровня проделанной исследовательской работы.

В рамках церемонии, прошедшей в Год педагога и наставника, Елена Дягилева вручила благодарственные письма губернатора научным руководителям, принимающим активное участие в подготовке юных исследователей.

За многолетний наставнический труд и значительный вклад в развитие научно-исследовательской, проектной деятельности юных северян на сцене «Лапландии» награды получили преподаватель иностранного языка филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске Ирина Рыбакова, учитель информатики школы №15 Апатитов Дина Коркачева, главный специалист управления образования администрации Кандалакшского района Евгения Приставка, педагог дополнительного образования Дома детского творчества «Дриада» ЗАТО Александровск Евгения Гулько и учитель химии и биологии Междуреченской школы Елена Тебиева.

До 25 ноября в рамках масштабного события состоятся соревнования программы «Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном округе России, региональная молодёжная научная конференция «Будущее Севера» и первое областное соревнование «Будущее Севера. ЮНИОР». Более 300 участников из Мурманской, Калининградской, Вологодской областей и Санкт-Петербурга будут бороться за научные кубки «Будущее Севера» I, II, III степени, Большой и Малый научные кубки. По итогам будет сформирована региональная делегация, которая представит Мурманскую область в Международном Форуме в Москве.

Помимо соревновательной программы для юных северян и гостей нашего региона организованы экскурсии в знаковые места, а также мастер-классы от заполярных исследователей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, форум «Шаг в будущее» в Мурманской области проводится среди регионов Северо-Запада России и является самой авторитетной площадкой для юных исследователей, которая объединяет представителей профессиональной научной общественности, бизнеса, предприятий и иных заинтересованных сторон, оказывающих поддержку юным и молодым исследователям. В этом статусе событие проходит в Кольском Заполярье с 2002 года. Его основная цель – раннее выявление и поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи от 10 до 19 лет, сопровождение их проектной и исследовательской деятельности. Организаторами события являются Министерство образования и науки Мурманской области, Центр образования «Лапландия» в партнёрстве с Мурманским арктическим университетом.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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