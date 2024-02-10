В Мурманске проходит обучающий семинар для инва-команд КВН

С 8 по 11 февраля в Мурманске проходит обучающий семинар для начинающих и опытных инва-команд КВН Мурманской области.

Мероприятие организует региональный комитет молодёжной политики при поддержке ГОБУМП «Региональный центр развития добровольчества и поддержки молодежных движений» и МАУ МП «Дом молодёжи». С командами проводят практические занятия и мастер-классы ведущий российский эксперт по работе с инва-командами КВН, главный редактор официальной интегрированной лиги особого статуса Международного союза КВН «СВОЯ лига ВОИ» для людей с ограниченными возможностями здоровья Дарья Богачева, чемпион Высшей лиги МС КВН Герман Иванов, актеры и авторы команд Высшей лиги, редакторы Мурманской лиги МС КВН Александр Нестеренко, Николай Паршин, Дмитрий Стыров, Денис Шалабанов.

«Я не впервые в Мурманске, очень рада, что уже долгое время команды квнщиков с особенностями здоровья поддерживаются на самом высоком уровне. В течение этого семинара мы проводим редактуры для команд и авторских групп, тренинг импровизационных конкурсов, а также обсуждаем, как должна выглядеть современная команда квнщиков инвалидов, чтобы добиться успеха в нашей лиге и за ее пределами», – рассказала главный редактор лиги ВОИ Дарья Богачева.

Основные задачи цикла занятий – обеспечение первично отредактированным материалом команд для ¼ финала сезона 2024 года лиги особого статуса МС КВН «СВОЯ лига ВОИ» 19-24 апреля 2024 года, отработка навыков написания материала участниками инва-команд и популяризация КВН-движения среди инвалидов. В предстоящей в апреле игре честь Мурманской области будут отстаивать 2 инва-команды КВН: «И СМЕХ И ГРЕХ» из Мурманска и «ПАРА-КЛУБ ЗАПОЛЯРНЫЙ» из Мончегорска.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, «СВОЯ лига» Всероссийского общества инвалидов – единственная в России официальная лига Международного Союза КВН для команд инвалидов.

Фото: https://gov-murman.ru