В Мурманске проходит обучающий семинар «Развитие КВН-движения инвалидов в Мурманской области»

В столице Заполярья с 27 по 30 июня проходит очередной обучающий семинар для команд КВН-движения инвалидов Мурманской области. Уже традиционно тренировкой ребят занимаются бронзовые призёры Высшей лиги КВН из команды «Сборная города Мурманска», а также главный редактор лиги особого статуса Международного союза КВН для людей с ограниченными возможностями здоровья («СВОЯ лига ВОИ»), ведущий российский эксперт по работе с инва-командами КВН Дарья Богачева.

На семинаре инва-команды КВН Мурманска и Мурманской области будут писать шутки для будущих выступлений, учиться актёрскому мастерству, слушать лекции и участвовать в мастер-классах, а также учиться импровизировать на заданные темы.

«Семинар действительно очень нужен командам КВН с инвалидностью. Ведь это возможность получить бесценный опыт от КВНщиков из Высшей лиги, организовать для себя авторские сборы и повысить свои навыки в такой нелёгкой, игре КВН. И отдельное спасибо организаторам данного семинара, такие интенсивы очень полезны», – прокомментировала Дарья Богачева.

Наши команды активно поддерживает правительство Мурманской области и инва-команды КВН Мурманской области уже имеют первые победы, например, в прошлом году команда «И смех, и грех» стала вице-чемпионом лиги «СВОЯ лига ВОИ», что является несомненным успехом северян.

Семинар продлится в течение четырёх дней, после которых у команд появится много новых и качественных шуток, которыми они смогут радовать зрителей, а уже осенью они отправятся сражаться в полуфинале «СВОей лиги ВОИ»в город Тихвин Ленинградской области.

Фото: https://gov-murman.ru