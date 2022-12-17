В Мурманске проходит первенство города по спортивной гимнастике

Соревнования посвящены памяти первого мастера спорта СССР по спортивной гимнастике в Мурманской области Валентины Васильевны Петровской. На протяжении 40 лет воспитанницы этого прославленного тренера успешно представляли честь заполярной столицы и региона на стартах различного уровня.

В состязаниях, которые стартовали сегодня в ДЮСШ №1, принимают участие 54 спортсмена из Мурманска и Архангельска.

В первый соревновательный день гимнасты демонстрируют судьям выступления в обязательной программе.

Завтра покажут произвольную.

Лучших в многоборье определят по сумме двух соревновательных дней.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23883&page=1