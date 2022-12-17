Мурманская область. Арктика (16+)17.12.22 18:10
В Мурманске проходит первенство города по спортивной гимнастике
Соревнования посвящены памяти первого мастера спорта СССР по спортивной гимнастике в Мурманской области Валентины Васильевны Петровской. На протяжении 40 лет воспитанницы этого прославленного тренера успешно представляли честь заполярной столицы и региона на стартах различного уровня.
В состязаниях, которые стартовали сегодня в ДЮСШ №1, принимают участие 54 спортсмена из Мурманска и Архангельска.
В первый соревновательный день гимнасты демонстрируют судьям выступления в обязательной программе.
Завтра покажут произвольную.
Лучших в многоборье определят по сумме двух соревновательных дней.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23883&page=1
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