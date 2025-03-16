В Мурманске проходит Первый форум волонтёров СВО «Север помогает»

15 марта на площадке Мурманской областной научной библиотеки собрались сотни волонтёров со всего региона, чтобы обменяться опытом и консолидировать усилия в поддержку участников специальной военной операции. Участников и гостей мероприятия приветствовали первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко, депутаты областной Думы Лена Лукичева, Станислав Гонтарь, Лариса Орлова и Герман Иванов, представители командования Краснознаменного Северного флота, Общественной палаты Мурманской области.

В своём приветствии депутаты подчеркнули роль волонтёрского движения Мурманской области в организации всесторонней помощи участникам СВО и выразили глубокую благодарность за вклад северян в общую Победу.

– Сегодня здесь собрались люди, на которых стоит Россия, – отметила Лена Лукичева. – Трогательно смотреть, когда посильную помощь фронту оказывают и младшие школьники, и представители «серебряного» поколения. Они вкладывают всю душу в эту работу. Когда получаешь письма со словами благодарности от ребят, которые сейчас на передовой, трудно описать эти чувства словами. Мы знаем, что победа куется не только на фронте, но и в тылу. Мы объединились в искреннем желании поддержать наших защитников. Все, что делают волонтёры, очень важно для бойцов. Мы сегодня как единое целое, потому что знаем – Победа будет за нами.

От имени председателя Мурманской областной Думы депутаты вручили волонтёрам Благодарственные письма регионального парламента и пожелали всем успеха в их благородном деле.

В ходе форума участники обсудили наиболее актуальные вопросы, касающиеся деятельности волонтёрских объединений, и перспективы дальнейшего развития гуманитарного движения. Также прошли мастер-классы и круглый стол для руководителей волонтёрских групп с участием представителей Краснознаменного Северного флота. Гостям мероприятия была представлена продукция, которую делают для нужд СВО – от маскировочных сетей и окопных свечей до сублимированных продуктов.

Организаторами форума выступили волонтёрские группы «Рокот-51» из Оленегорска и «Заполярье (родительский комитет)» из Мурманска совместно с Благотворительным фондом «Северный характер» при поддержке губернатора и правительства Мурманской области, командования Краснознаменного Северного флота, комитета по молодёжной политике Мурманской области и Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32105/