В Мурманске проходит полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников 8-10 классов и студентов СПО из СЗФО

Полуфинал объединил на своей площадке более 600 участников из Республик Карелия и Коми, Архангельской, Вологодской и Калининградской областей, Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей. Он проходит в заполярной столице с 26 по 29 августа.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, торжественная церемония открытия полуфинала прошла в Мурманском областном дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова.

Конкурсантов приветствовала первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

«Большая перемена» - это удивительный конкурс, который даёт возможность получить опыт, найти друзей, увидеть новое. Я видела вашу программу. Она очень насыщенная и сложная. Надеюсь, что у вас хватит сил и эмоций, чтобы пройти все испытания до конца. Будьте смелыми, напористыми, креативными! Я желаю вам успеха!», – сказала Оксана Демченко.

В торжественной церемонии открытия полуфинала конкурса «Большая перемена» приняли также участие ректор Мурманского арктического университета Ирина Шадрина, председатель регионального Мурманского отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» Мария Чернышева, председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Егор Хаценко.

Заместитель генерального директора АНО «Большая перемена» Кдани Кавизина напомнила, что конкурс сейчас объединяет сообщество невероятных детей и взрослых по всей стране.

«Большая перемена» – давно больше, чем просто конкурс. Вы уже в прекрасном сообществе детей и взрослых. Вы – те люди, которые уже сегодня меняют мир, создают будущее. Не забывайте, что нужно двигаться, не останавливайтесь, становитесь лучше. Помните, что именно сейчас у вас то время, когда вы можете много чего не просто придумать, но и реализовать. А мы, взрослые, всегда готовы вам помочь», – сказала Кдани Кавизина.

Образовательная программа для ребят пройдёт по направлениям «Создавай будущее!» и «Помни!». Конкурсанты смогут посетить мотивационные встречи с руководителями ведущих социальных проектов, представителями медиа и культуры, а также мастер-классы от ведущих профессионалов своего дела.

Так, в первый день специалисты Мурманского арктического университета поделились с полуфиналистами опытом реализации своих инициатив и рассказали участникам о том, где брать идеи для проектов, направленных на преобразование социально-культурного пространства, как работать в команде и правильно взаимодействовать сообща.

На встречах с экспертами в строительной отрасли, в области журналистики, психологии и науки ребята узнали, почему не стоит бояться будущего и брать на себя решение нестандартных задач, как сформировать свой имидж и стать лидером в любой сфере.

С участием ведущих специалистов из Госкорпорации «Росатом» и ОАО «РЖД» для старшеклассников и студентов колледжей прошла командная интеллектуальная игра «Адреналин» и интерактивная лекция «РЖД сегодня и завтра».

Кроме того, о своём профессиональном пути и развитии рассказала ребятам старший помощник капитана атомного ледокола «50 лет Победы» Диана Киджи.

Далее в рамках образовательной программы ребят выполнение конкурсных заданий и обзорные экскурсии по Мурманску.

Впервые в этом году в очных полуфиналах «Большой перемены», проходящих под единой темой «Горжусь Россией». Объединившись в междисциплинарные команды, ребята будут выполнять кейсовые задания по 12 направлениям «Большой перемены» и предложат решения прикладных задач в разных сферах общественной жизни. Эксперты оценят навыки командной работы полуфиналистов, их умение сотрудничать, креативность, логическое мышление и альтруизм.

По итогам всех полуфиналов будут определены 1500 финалистов среди старшеклассников и 600 – среди студентов СПО. Решающий этап конкурса для школьников 8 – 10 классов пройдёт в октябре, а для учащихся колледжей – в ноябре.

Победителями «Большой перемены» среди учеников 10 классов станут 150 человек, они получат по 1 миллиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. 600 призёров получат по 200 тысяч рублей на образование. 150 учеников 8-9 классов – по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие. 600 призёров – по 100 тысяч рублей.

25 лучших школ, подготовивших наибольшее количество активных участников «Большой перемены», получат гранты в размере 2 миллионов рублей на развитие образовательной среды.

Решение о том, на что будут потрачены средства, школы будут принимать вместе с ребятами, которые принесли им победу.

Педагоги-наставники, подготовившие победителей конкурса среди старшеклассников, получат по 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены». Педагоги, подготовившие призёров конкурса – по 50 тысяч рублей.

Победителями конкурса среди студентов выпускных курсов колледжей станут 100 человек. Они получат по 1 миллиону рублей на образование и саморазвитие или запуск стартапа. 200 призёров-выпускников СПО – по 200 тысяч рублей. 100 победителей среди студентов младших курсов – по 200 тысяч рублей, 200 призёров в этой возрастной категории – по 100 тысяч рублей.

20 учреждений СПО, подготовивших наибольшее количество активных участников конкурса, получат гранты в размере 2 миллионов рублей на развитие образовательной среды.

Педагоги-наставники победителей конкурса получат по 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены». Педагоги, подготовившие призёров конкурса – по 50 тысяч рублей.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, конкурс «Большая перемена» – флагманский проект Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых». Его соорганизатором выступает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь). Конкурс входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей». «Большая перемена» проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

Фото (пресс-служба «Большой перемены»): Фото: https://gov-murman.ru