Развенчаны самые популярные мифы о цифрорублеПёстрая картина Мира: учёные обнаружили звёздный объект нового типа и глубоководную популяцию осьминогов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)28.08.23 10:15

В Мурманске проходит полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников 8-10 классов и студентов СПО из СЗФО

Полуфинал объединил на своей площадке более 600 участников из Республик Карелия и Коми, Архангельской, Вологодской и Калининградской областей, Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей. Он проходит в заполярной столице с 26 по 29 августа.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, торжественная церемония открытия полуфинала прошла в Мурманском областном дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова.

Конкурсантов приветствовала первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

«Большая перемена» - это удивительный конкурс, который даёт возможность получить опыт, найти друзей, увидеть новое. Я видела вашу программу. Она очень насыщенная и сложная. Надеюсь, что у вас хватит сил и эмоций, чтобы пройти все испытания до конца. Будьте смелыми, напористыми, креативными! Я желаю вам успеха!», – сказала Оксана Демченко.

В торжественной церемонии открытия полуфинала конкурса «Большая перемена» приняли также участие ректор Мурманского арктического университета Ирина Шадрина, председатель регионального Мурманского отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» Мария Чернышева, председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Егор Хаценко.

Заместитель генерального директора АНО «Большая перемена» Кдани Кавизина напомнила, что конкурс сейчас объединяет сообщество невероятных детей и взрослых по всей стране.

«Большая перемена» – давно больше, чем просто конкурс. Вы уже в прекрасном сообществе детей и взрослых. Вы – те люди, которые уже сегодня меняют мир, создают будущее. Не забывайте, что нужно двигаться, не останавливайтесь, становитесь лучше. Помните, что именно сейчас у вас то время, когда вы можете много чего не просто придумать, но и реализовать. А мы, взрослые, всегда готовы вам помочь», – сказала Кдани Кавизина.

Образовательная программа для ребят пройдёт по направлениям «Создавай будущее!» и «Помни!». Конкурсанты смогут посетить мотивационные встречи с руководителями ведущих социальных проектов, представителями медиа и культуры, а также мастер-классы от ведущих профессионалов своего дела.

Так, в первый день специалисты Мурманского арктического университета поделились с полуфиналистами опытом реализации своих инициатив и рассказали участникам о том, где брать идеи для проектов, направленных на преобразование социально-культурного пространства, как работать в команде и правильно взаимодействовать сообща.

На встречах с экспертами в строительной отрасли, в области журналистики, психологии и науки ребята узнали, почему не стоит бояться будущего и брать на себя решение нестандартных задач, как сформировать свой имидж и стать лидером в любой сфере.

С участием ведущих специалистов из Госкорпорации «Росатом» и ОАО «РЖД» для старшеклассников и студентов колледжей прошла командная интеллектуальная игра «Адреналин» и интерактивная лекция «РЖД сегодня и завтра».

Кроме того, о своём профессиональном пути и развитии рассказала ребятам старший помощник капитана атомного ледокола «50 лет Победы» Диана Киджи.

Далее в рамках образовательной программы ребят выполнение конкурсных заданий и обзорные экскурсии по Мурманску.

Впервые в этом году в очных полуфиналах «Большой перемены», проходящих под единой темой «Горжусь Россией». Объединившись в междисциплинарные команды, ребята будут выполнять кейсовые задания по 12 направлениям «Большой перемены» и предложат решения прикладных задач в разных сферах общественной жизни. Эксперты оценят навыки командной работы полуфиналистов, их умение сотрудничать, креативность, логическое мышление и альтруизм.

По итогам всех полуфиналов будут определены 1500 финалистов среди старшеклассников и 600 – среди студентов СПО. Решающий этап конкурса для школьников 8 – 10 классов пройдёт в октябре, а для учащихся колледжей – в ноябре.

Победителями «Большой перемены» среди учеников 10 классов станут 150 человек, они получат по 1 миллиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. 600 призёров получат по 200 тысяч рублей на образование. 150 учеников 8-9 классов – по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие. 600 призёров – по 100 тысяч рублей.

25 лучших школ, подготовивших наибольшее количество активных участников «Большой перемены», получат гранты в размере 2 миллионов рублей на развитие образовательной среды.

Решение о том, на что будут потрачены средства, школы будут принимать вместе с ребятами, которые принесли им победу.

Педагоги-наставники, подготовившие победителей конкурса среди старшеклассников, получат по 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены». Педагоги, подготовившие призёров конкурса – по 50 тысяч рублей.

Победителями конкурса среди студентов выпускных курсов колледжей станут 100 человек. Они получат по 1 миллиону рублей на образование и саморазвитие или запуск стартапа. 200 призёров-выпускников СПО – по 200 тысяч рублей. 100 победителей среди студентов младших курсов – по 200 тысяч рублей, 200 призёров в этой возрастной категории – по 100 тысяч рублей.

20 учреждений СПО, подготовивших наибольшее количество активных участников конкурса, получат гранты в размере 2 миллионов рублей на развитие образовательной среды.

Педагоги-наставники победителей конкурса получат по 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены». Педагоги, подготовившие призёров конкурса – по 50 тысяч рублей.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, конкурс «Большая перемена» – флагманский проект Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых». Его соорганизатором выступает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь). Конкурс входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей». «Большая перемена» проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

 

Фото (пресс-служба «Большой перемены»): Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Токари, врачи и фармацевты возглавили рейтинг самых дефицитных специалистов в Мурманской области по итогам лета
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Николаенко Ирина Алексеевна
21.08.23 11:20
По улице Смирнова в сторону леса постоянно сбрасывают строительный мусор и колёса. Куда ещё обратиться, чтобы лесная полоса не страдала, не можем выловить машины и записать номер.
Комментарий к новости:Андрей Удовик, прокурор Мурманской межрайонной природоохранной прокуратуры: о защите природы и какую роль в этом выполняет прокуратура
Александр Викторович Погожев
08.08.23 03:03
Спасибо за репортаж, увидели сына!
Комментарий к новости:В радиотехническом полку Северного флота активно ведётся обучение новобранцев
Ольга
05.08.23 22:56
Я уже писала обращение 31 июля, что мой муж заключил контракт 2 июня 2023 года, с 5 июля находится в зоне боевых действий. Почему-то выплата губернаторской поддержки участнику СВО и семье до сих пор н
Комментарий к новости:6 августа губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию» в телеэфире и соцсетях
-Правовая консультация (18+)Часто задерживаетесь на работе? Юрист hh.ru рассказала, сколько вам должны заплатить за переработки
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире13:00«Майор и магия». Художественный сериал, 25 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Лучшими покупками в этом году россияне чаще всего считают гаджеты и бытовую технику-PRO Валюту (16+)Несмотря на все сложности, с которым столкнулся бизнес в настоящее время, реализация проектов в Мурманской области продолжается, а количество резидентов ТОР и АЗРФ не перестает расти-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания на энергоблоке №2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 августа-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)С 1 сентября у аптек не останется возможности продавать без рецептов лекарства, подлежащие предметно-количественному учёту
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика