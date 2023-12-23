В Мурманске проходит просветительская акция «Достижения России»

Вчера одновременно с Днём Мурманской области на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в нашем регионе стартовал недельный марафон лекций общества «Знание». Событие проходит в рамках акции «Достижения России». В роли лекторов выступают представители государственных и общественных организаций, деятели культуры и спорта, профессорско-преподавательский состав вузов.

На площадке Мурманского арктического университета доктор технических наук, заведующий кафедрой морского нефтегазового дела провел для студентов лекцию «Достижения России в XXI веке. Промышленность и цифровые технологии в Арктике». На ней рассмотрели основные достижения современной России в различных областях, а также направления развития Мурманской области в промышленности, науке, культуре и туризме.

Участники лекции рассмотрели перспективы развития Арктики через преобразование промышленности, освоение шельфовых проектов, цифровизацию. Михаил Васёха охарактеризовал богатые запасы полезных ископаемых в Арктике и представил действующие проекты по добыче углеводородов и минерального сырья, а также обсудил роль цифровых технологий в развитии арктической промышленности, повышении безопасности и комфорта арктических территорий.

По словам лектора, особо интересным для слушателей был прогноз о появлении новых профессий и специальностей в ближайшие годы, которые будут востребованы в развивающейся экономике Арктики.

Отвечая на вопросы ребят, Михаил Васёха обратил особое внимание на то, что и студенты очень мало знают о крупных проектах, реализуемых в нашем регионе, и с удовольствием «примеряли» на себя профессии будущего.

После мероприятия своими впечатлениями поделился студент второго курса факультета прикладных арктических технологий МАУ Егор Миронов.

«Я приехал учиться в Мурманск из Ростовской области, поступил на специальность «Нефтегазовое дело». Очень впечатлен тем, насколько богата Арктика. И я уверен, что несмотря на тяжёлые климатические условия, наши предприятия и учёные всё же научатся не только эффективно добывать богатства из недр, но и превращать их в высокотехнологичную продукцию для самых различных отраслей», – сказал Егор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области по информации, общество «Знание» является генеральным партнёром образовательной программы Международной выставки-форума «Россия», которая проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года в Москве с участием всех субъектов страны. Всего в рамках акции запланировано проведение более 1500 лекций о традициях, культуре, экономике, научном потенциале 89 субъектов, а также вкладе каждого из них в развитие России.

Фото: https://gov-murman.ru