В Мурманске проходит пятый Арктический фестиваль уличного искусства «РОСТ»

Фестиваль «РОСТ», организатором которого выступает Центр городского развития Мурманской области при поддержке правительства, проходит уже в пятый раз. В этом году событие поддержал также благотворительный фонд Андрея Мельниченко. С начала существования проекта его организаторы и художники превращают фасады домов и технических построек в произведения уличного искусства. За четыре года участники фестиваля создали 56 монументальных оформлений.

«Уже пятый раз проходит фестиваль «РОСТ» в Мурманске. Этот год стал юбилейным для него. Как и раньше нас всех ждёт насыщенная программа: в этом году, кроме создания муралов, художники будут использовать другие интересные техники, в том числе рисование на асфальте и даже медиаконтент», — рассказала заместитель губернатора Ольга Вовк.

В этом году главным объектом внимания уличных художников станет центр Мурманска. Создавать работы будут 13 художников из десяти регионов России. Раньше они уже украсили дома и технические сооружения в Росте, Первомайском округе и немного в Октябрьском.

«Каждый год у фестиваля меняется тематика и территория, ведь его задача преобразить, перезапустить те или иные участки. К примеру, в прошлом году художники создавали муралы и мозаики на самом большом доме в России. Теперь там проходят экскурсии. До этого преобразилась Роста. Понятно, что требуется ещё много вложений с точки зрения ремонта домов, приведение в соответствие необходимой инфраструктуры. Но там уже другая картинка, другая атмосфера и настроение. И главное, мы даём большую свободу организаторам фестиваля, доверяем им самим выбирать художников, эскизы. По сути, для нас каждый раз открытие, как и для горожан, что же появится на стенах. Это принципиальная позиция. Да, на старте обсуждаем вектор, какую тему поддерживаем. Такой подход привлекает и участников: мало где можно зайти в город и так свободно себя чувствовать и вести с точки зрения искусства», — продолжила Ольга Сергеевна.

Торжественное открытие фестиваля состоялось 3 августа на площадке «Контейнер-холла». Для гостей была подготовлена насыщенная программа: экскурсия по выставке «Кириллица: вчера, сегодня, завтра», мастер-класс по росписи баллонами по трафаретам, занятие по уличным танцам, а также мероприятие сопровождалось выступлением диджея. В конце торжественной программы состоялся артист-ток «Результаты медиалаборатории. Разговор о видео-арте и новых медиа» с участниками первой медиалаборатории.

«Центр городского развития — идеолог и организатор фестиваля, поэтому мы не только содействуем художникам, но и создаем пространство, сопровождаем участников на всех этапах творчества и реализации: занимаемся подготовкой поверхностей, на которых художники будут создавать свои работы. Самое сложное, наверное, найти правильный способ интеграции искусства в город, потому что муралы стали уже неотъемлемой частью Мурманска, это большая история городской среды», — поделилась директор Центра городского развития Мурманской области Дарья Климова на торжественном открытии.

Одной из особенностей V фестиваля «РОСТ» стала медиалаборатория, в рамках которой художники создавали видео-арт для медиакуба, расположенного на территории морвокзала. Медиаэкран стал новой точкой притяжения для гостей и фестиваля, и Мурманска, ведь площадь стала местом отдыха и новым современным туристическим арт-кластером. Презентация результатов работы медиалаборатории состоялась в рамках открытия фестиваля 3 августа. На медиакубе транслируются произведения, созданные при помощи цифровых программ.

«Медиакуб появился на морвокзале во время Международного арктического форума. В основном на нём транслируются ролики о регионе. В рамках фестиваля мы решили сделать акцент на медиасоставляющей, потому что паблик-арт бывает очень разный. Пятеро художников неделю работали в рамках медиалаборатории, собирали материал, исследовали пространство города, начиная от порта, как места рождения Мурманска, исследовали городскую ткань со стороны залива, с противоположного берега, с воды. Из всего этого собрали каждый свою работу-высказывание на тему нашего края», — пояснила организатор фестиваля, председатель Мурманского отделения Союза художников России Мария Михайленко.

Фестиваль продлится до 17 августа. В течение следующих двух недель запланировано большое количество бесплатных мероприятий, в том числе экскурсии с аудиогидом по муралам Росты и Первомайского округа, мастер-классы, артист-токи и уличные концерты. Запись на мероприятия проходит в группе фестиваля.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551444/#&gid=1&pid=9