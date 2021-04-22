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Мурманская область. Арктика (16+)22.04.21 15:30

В Мурманске проходит региональный фестиваль инженерного и научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики»

В Мурманской области проходит региональный фестиваль инженерного и научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики. Закрытие сезона 2020/2021 учебного года». Мероприятия организованы на площадке центра дополнительного образования «Лапландия». В этом году в фестивале впервые принимают участие воспитанники сети мини-технопарков «КвантоЛаб» из ЗАТО Александровск, Апатитов, Кольского района, Кандалакши, Полярных Зорь, Оленегорска, а также обучающиеся технопарка «Кванториум-51».

Тема фестиваля – Год науки и технологий в России. В ходе мероприятий состоялся традиционный конкурс научных и инженерных проектов «КвантоАрктика».

Соревнования прошли в трёх номинациях для ребят разного уровня подготовки: «Думаем. Решаем. Создаем»,  «Изобретаем. Проектируем. Воплощаем» и «Проектируем для Арктики». В последней номинации участники представили решения кейсов, полученных от предприятий-партнеров технопарка: ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС», АО «АтомЭнергоСбыт», «ИЦАЭ Мурманска», ГУ МЧС России по МО, ПАО «ТГК-1», ФГУП «Атомфлот», АО «Мурманский морской торговый порт», АО «10 СРЗ», АО «Мурманэнергосбыт».

Всего на конкурсе «КвантоАрктика» ребята представили 12 проектов, среди которых  опытный образец цифрового курсографа, система охраны кабельных колодцев связи, система умного отопления, гребной винт, создали систему мониторинга температуры и влажности в помещениях больницы, а также разборный муляж мозга человека.

Участники позаботились и об экологии: сравнили эффективность поглощения нефтепродуктов сорбентами разных типов, осуществили анализ эффективности использования беспилотных летательных аппаратов для оценки загрязненности прибрежной зоны, разработали проект получения стерильных растений.

20 апреля в рамках фестиваля стартовал областной инженерный хакатон «РобоКвант». 3 дня участники будут работать над техническим заданием от экспертов: создавать робот-вездеход, который может преодолеть полосу препятствий. Кроме того, проходят мастер-классы для школьников от наставников детского технопарка «Кванториум-51».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, фестиваль «Юные инженеры Арктики» продолжает свою работу. Участников ждет областной конкурс инженерных IT- и робототехнических проектов «Ученые для службы спасения», интерактивная выставка от партнеров детского технопарка, активности от партнеров «Кванториума», областной конкурс по электронике и радиотехнике.

 

 

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