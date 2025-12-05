В Мурманске проходит региональный форум ветеранов специальной военной операции и волонтёров «Север помогает»

Вчера в торжественном открытии форума принял участие губернатор Андрей Чибис. Перед этим он осмотрел фотовыставки «Жены героев», «Силы тыла в лицах» и «Отец героя», а также экспозицию, на которой мастера со всех уголков Мурманской области представили образцы разнообразной помощи, отправляемой на передовую.

«Для меня большая честь приветствовать тех, кто ежедневно приближает нашу Победу. Это выражение сегодня звучит в разных уголках нашей области и всей страны. Действительно, вся Россия помогает нашим бойцам, которые сражаются с доблестью и честью. Низкий поклон всем участникам специальной военной операции, всем, кто после работы или учёбы собирается и делает большое общее дело, – без указаний, разнарядок и приказов. Делает качественно, профессионально, постоянно совершенствуя своё мастерство. Абсолютно точно: враг трепещет и боится не только тех героев, которым вы ежедневно спасаете жизни, но и вас. Потому что ни один народ в мире просто не в состоянии так искренне, от души, всем миром помогать своим», – подчеркнул глава региона.

За особый вклад в общественную и благотворительную деятельность, направленную на помощь Вооружённым Силам Российской Федерации в условиях проведения специальной военной и контртеррористической операций, а также жителям территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской и Курской областей Андрей Чибис вручил почётные знаки губернатора Мурманской области «За оказание помощи и поддержку при проведении СВО «Своих не бросаем». Награды получили участница волонтёрской группы Совета женщин «Добро делаем вместе» Гузель Абдрахимова; волонтёр Алена Волкова; руководитель волонтёрской группы «Старшая дочь мясника» (г. Мурманск) Ольга Гармаш; участники группы «Zаполярье (родительский комитет)» Наталия Евтушенко, Андрей Шишкин и Анатолий Руденко; волонтёр Татьяна Печинская; волонтёр Мария Шкода; руководитель Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки Светлана Баскакова.

За оказание гуманитарной помощи, связанной с помощью Вооружённым Силам Российской Федерации в условиях проведения специальной военной и контртеррористической операций, а также жителям территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской и Курской областей награждены волонтёры Ольга Загидулина и Людмила Мельникова, а также участник волонтёрской группы «Бойцы Заполярья» Алексей Чернов.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой отметил, что на форуме собрались истинные патриоты - люди с большим сердцем и волей, которые каждый день с огромным мужеством и милосердием прикладывают все усилия, чтобы помочь защитникам Родины на передовой.

На форум собралось более двухсот волонтёров и добровольцев из 17 муниципалитетов Мурманской области, ветераны специальной военной операции, в том числе участники регионального проекта «Герои Севера». В рамках форума вчера прошли стратегические сессии «Система мер поддержки участников СВО и членов их семей в Мурманской области» и «Женщины Арктики в действии», круглый стол «Объединение усилий волонтёров и государства для повышения эффективности поддержки участников специальной военной операции», панельная дискуссия «Роль гражданского общества в сопровождении семей участников СВО», молодёжная секция «Армия добра: в кругу СВОих». Также были организованы мастер-классы по 3-D моделированию и печати, тактической медицине и оказанию первой помощи, плетению сетей, изготовлению окопных свечей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, правительство Мурманской области по поручению губернатора Андрея Чибиса с 2022 года оказывает помощь военнослужащим Мурманской области, принимающим участие в специальной военной операции. За этот период приобретено и отправлено на передовую различного оборудования на общую сумму 675,8 млн рублей, в том числе за счёт областного бюджета - 528,8 млн рублей, внебюджетные средства - 146,9 млн рублей.

В 2025 году из областного бюджета потрачено более 220 млн рублей для обеспечения участников СВО всем необходимым. На 2026 год сумма предусмотрена исходя из анализа потребностей этого года, в случае необходимости она будет увеличена.

В общей сложности приобретено и направлено военнослужащим более 241 тысячи единиц необходимых материально-технических средств, в том числе: 2040 средств бронезащиты(бронежилеты, бронеразгрузки, бронешлемы), 557 тепловизоров и прицелов ночного видения, 611 квадрокоптеров, 155 блокираторов и подавителей дронов, 1965 радиостанций и средств связи, а также другого имущества. В рамках акции «Север Помогает» собрано и направлено 670 тонн гуманитарной помощи для обеспечения военнослужащих, принимающих участие в СВО.

В рамках плана «На Севере – Жить!» в регионе выстроена система мер поддержки, которая включает в себя финансовые выплаты, медицинскую реабилитацию, помощь в улучшении жилищных условий, получении земельных участков. В данный момент в Мурманской области действует 34 меры поддержки участникам СВО и членам их семей. Особое внимание уделяется реабилитации и адаптации ветеранов. Так, в регионе успешно работает Центр поддержки семей мобилизованных и участников СВО, а также филиал государственного фонда «Защитники Отечества».

С 2024 года реализуется проект «Спорт для СВОих», который позволяет ветеранам СВО бесплатно посещать спортивные объекты. Это «СОПКИ.СПОРТ», бассейны и горнолыжные курорты. Логическим продолжением стало открытие первого и пока единственного в стране Духовного реабилитационно-спортивного центра при храме Спаса на водах. Этот проект получил высокую оценку на федеральном уровне, в том числе идею распространения уникальной инициативы по всей стране поддержал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.

Кроме того, выстроена система медицинской и психологической реабилитации. Специальные кабинеты сопровождения работают в больницах в Кандалакше, Заполярном, Апатитах и Североморске. Важным направлением остаётся трудоустройство ветеранов. На сегодняшний день 79% участников СВО уже трудоустроены, причём для 62% из них удалось найти новое место работы.

В рамках регионального проекта «Герои Севера» участники СВО проходят обучение в Мурманском филиале РАНХиГС, а в колледжах региона открыто более 70 мест бюджетных мест по востребованным инженерным специальностям.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558143/#&gid=1&pid=64