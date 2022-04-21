9 мая в 9.15 - сбор участников шествия «Бессмертный полк» в МурманскеБезопасность на майские праздники будет усилена
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)21.04.22 17:30

В Мурманске проходит Региональный муниципальный форум

Мероприятие приурочено к 10-летнему юбилею установления Дня местного самоуправления. Цель форума – экспертный обмен взглядами и мнениями по обсуждению новых аспектов развития местного самоуправления. В нём приняли участие глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

С приветствием к участникам мероприятия обратился спикер областной Думы Сергей Дубовой. Он отметил, что в каждом из 36 муниципальных образований региона есть свои особенности, но есть и общие проблемы, задачи и направления развития. В их числе – реализация нацпроектов, в рамках которых ремонтируются дороги, школы и детские сады, приводятся в порядок города и поселки.

– Есть повседневные заботы, которыми наполнены будни муниципальных органов власти. Очевидно, что в их работе нет незначительных вопросов, поскольку они затрагивают благополучие территории и живущих здесь людей, – подчеркнул Сергей Дубовой. – Жители часто обращаются к ним за поддержкой в решении самых разных вопросов – благоустройство, ЖКХ, социальные проблемы. Поэтому велико значение обратной связи местной власти с населением и открытости. И это один из обсуждаемых на форуме вопросов.

В рамках форума прошло пленарное заседание Ассоциации Совета муниципальных образований Мурманской области и Координационного Совета представительных органов муниципальных образований Мурманской области при Мурманской областной Думе. С информацией об этапах развития местного самоуправления в России и в Мурманской области выступил первый заместитель председателя регионального парламента Владимир Мищенко. Он отметил, что после принятия федерального закона об общих принципах организации публичной власти в Российской Федерации и внесения в Государственную Думу РФ законопроекта об общих принципах организации местного самоуправления в системе публичной власти муниципалитеты находятся на пороге серьезных преобразований:

– Правительство Мурманской области и наш региональный парламент провели консультации с муниципальными органами власти и подготовили ряд предложений по внесению изменений в новый законопроект, который принят Госдумой в первом чтении в январе этого года. Мы полагаем, что он отражает реалии и веление времени, и вместе с тем, на наш взгляд, требует определенной доработки и уточнения отдельных положений.

Одним из ключевых вопросов в повестке дня стало обсуждение работы в рамках национальных проектов в муниципальных образованиях Мурманской области. Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин рассказал об успешных практиках, реализуемых в областном центре.

– У местного самоуправления особенная роль, в структуре власти оно занимает самую близкую к человеку позицию. Большая часть вопросов, поступающих от горожан, аккумулируется у нас, – отметил Юрий Сердечкин. – В текущем году 3,5 миллиарда рублей направлены на реализацию шести национальных проектов в городе Мурманске. Каждый из них служит общей цели – улучшить качество жизни мурманчан.

Работа форума продлится два дня в формате дискуссионных площадок. В рамках рабочих секций участники обсудят такие темы, как «Муниципальный контроль – порядок реализации», «Школа спикера: секреты публичных выступлений», «Открытость власти – обратная связь с населением», «Организация работы пресс-служб органов местного самоуправления».

 

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22234&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда и молодые специалисты – как изменилась ситуация с начала года, где искать работу, сколько платят начинающим сотрудникам - обзор сферы по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Александр
14.04.22 10:47
А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
Комментарий к новости:На якорную баржу в Мурманске ищут капитана на зарплату от 370000 рублей
Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области отмечается снижение цен на свежую белокочанную капусту, сахарный песок, картофель-PRO Валюту (16+)Курс доллара свалился на 2,08 рубля, евро теряет почти на 2,05 рубля-PRO Энергетику (18+)Объекты энергосистемы Кольско-Карельского транзита перевели на дистанционное управление-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 21 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В регионе расширят перечень категорий граждан, которые могут получить соцподдержку по оплате коммунальных услуг
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли брать отпуск на майские праздники мурманчанам и жителям области?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика