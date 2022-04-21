В Мурманске проходит Региональный муниципальный форум

Мероприятие приурочено к 10-летнему юбилею установления Дня местного самоуправления. Цель форума – экспертный обмен взглядами и мнениями по обсуждению новых аспектов развития местного самоуправления. В нём приняли участие глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

С приветствием к участникам мероприятия обратился спикер областной Думы Сергей Дубовой. Он отметил, что в каждом из 36 муниципальных образований региона есть свои особенности, но есть и общие проблемы, задачи и направления развития. В их числе – реализация нацпроектов, в рамках которых ремонтируются дороги, школы и детские сады, приводятся в порядок города и поселки.

– Есть повседневные заботы, которыми наполнены будни муниципальных органов власти. Очевидно, что в их работе нет незначительных вопросов, поскольку они затрагивают благополучие территории и живущих здесь людей, – подчеркнул Сергей Дубовой. – Жители часто обращаются к ним за поддержкой в решении самых разных вопросов – благоустройство, ЖКХ, социальные проблемы. Поэтому велико значение обратной связи местной власти с населением и открытости. И это один из обсуждаемых на форуме вопросов.

В рамках форума прошло пленарное заседание Ассоциации Совета муниципальных образований Мурманской области и Координационного Совета представительных органов муниципальных образований Мурманской области при Мурманской областной Думе. С информацией об этапах развития местного самоуправления в России и в Мурманской области выступил первый заместитель председателя регионального парламента Владимир Мищенко. Он отметил, что после принятия федерального закона об общих принципах организации публичной власти в Российской Федерации и внесения в Государственную Думу РФ законопроекта об общих принципах организации местного самоуправления в системе публичной власти муниципалитеты находятся на пороге серьезных преобразований:

– Правительство Мурманской области и наш региональный парламент провели консультации с муниципальными органами власти и подготовили ряд предложений по внесению изменений в новый законопроект, который принят Госдумой в первом чтении в январе этого года. Мы полагаем, что он отражает реалии и веление времени, и вместе с тем, на наш взгляд, требует определенной доработки и уточнения отдельных положений.

Одним из ключевых вопросов в повестке дня стало обсуждение работы в рамках национальных проектов в муниципальных образованиях Мурманской области. Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин рассказал об успешных практиках, реализуемых в областном центре.

– У местного самоуправления особенная роль, в структуре власти оно занимает самую близкую к человеку позицию. Большая часть вопросов, поступающих от горожан, аккумулируется у нас, – отметил Юрий Сердечкин. – В текущем году 3,5 миллиарда рублей направлены на реализацию шести национальных проектов в городе Мурманске. Каждый из них служит общей цели – улучшить качество жизни мурманчан.

Работа форума продлится два дня в формате дискуссионных площадок. В рамках рабочих секций участники обсудят такие темы, как «Муниципальный контроль – порядок реализации», «Школа спикера: секреты публичных выступлений», «Открытость власти – обратная связь с населением», «Организация работы пресс-служб органов местного самоуправления».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22234&page=1