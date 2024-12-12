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Мурманская область. Арктика (16+)12.12.24 15:25

В Мурманске проходит Всероссийский форум «Правовые ценности современного мира в контексте образования»

Сегодня в Мурманске начал работу Всероссийский форум, посвящённый Дню Конституции Российской Федерации «Правовые ценности современного мира в контексте образования». В течение двух дней представители научного и судейского сообщества из разных субъектов страны обсудят теоретические и практические аспекты правового образования с учётом вызовов времени.

Со словами приветствия к участникам форума обратились глава региона Андрей Чибис, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко, ректор Мурманского арктического университета Ирина Шадрина, представители Верховного Суда Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования РФ.

- Прежде всего, поздравляю вас с одним из главных праздников нашей страны – Днем Конституции. Это очень правильно, что важные вопросы, стоящие перед судейским сообществом, обсуждаются именно в этот день. Наша система правосудия, отвечающая вызовам постоянно меняющегося мира, всегда опирается на основной закон страны, честно и справедливо защищает права и интересы жителей России. Нам точно есть чем гордиться, – вместе с руководством Мурманского областного суда, регионального Совета судей мы делаем всё, чтобы мировая юстиция не страдала от дефицита кадров, - сказал в приветственном слове Андрей Чибис. - С 2018 года количество работников аппаратов мировых судей увеличено на 28 человек, делопроизводителей – на 35 человек. При том, что сегодня в стране по объективным причинам нет сферы, где бы не наблюдалось дефицита кадров, в обеспечении деятельности мировых судей он составляет всего 1,5% – можно сказать, что здесь дефицита нет вообще. За это хочу сказать огромное спасибо судейскому сообществу, которое инициирует нас принимать действительно необходимые решения в этой отрасли. Низкий вам всем поклон за то служение, которое вы несете с честью, потому что от вашей справедливости и соблюдения законности зависит судьба человека.

Владимир Мищенко отметил, что Мурманская областная Дума на протяжении многих лет в рамках своих полномочий тесно работает с судейским сообществом, и прежде всего по вопросам мировой юстиции:

– Мы видим, как ежегодно возрастает нагрузка на мировых судей. Этот факт, с одной стороны, создаёт немало проблем, но в то же время говорит о доступности системы правосудия, росте доверия у людей к судебной власти, а также о возрастающей правовой грамотности населения.

Владимир Мищенко поздравил всех с Днем Конституции Российской Федерации и пожелал продуктивной работы.

Обширная география участников подтверждает большой интерес к заявленной теме форума. Его площадки будут работать два дня, в течение которых пройдут дискуссии не только на общетеоретические темы правового просвещения, но и обмен опытом региональными практиками, позволяющими повысить интерес к профильному высшему образованию, в том числе внедрения инновационных механизмов правового просвещения.

За два дня участникам предстоит обсудить различные вопросы, такие как потенциал реализации мероприятий по правовому просвещению органами судейского сообщества в условиях интеграции медиатехнологий в образовании, пути разрешения проблем юридического образования в современной высшей школе. В рамках секций будут продемонстрированы просветительские программы судов общей юрисдикции и арбитражного суда Мурманской области на базе. Также состоится заседание дискуссионного клуба «Суд на Севере» на тему «Правовая грамотность как способ обеспечения конституционного суверенитета России в Арктике».

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31466/

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