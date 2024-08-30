В Мурманске проходит Всероссийский форум «Расширяя возможности»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Мурманская область впервые принимает всероссийский форум инвалидов по зрению «Расширяя возможности». Для участия в мероприятии в регион прибыли более 100 человек из 13 субъектов страны. До 31 августа они вместе с заполярным общественниками, представителями профильных ведомств и учреждений будут участвовать в различных мероприятиях, в том числе мастер-классах. Для гостей Заполярья также предусмотрена обширная экскурсионная программа. Участников форума поприветствовала заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Создание равных возможностей для жителей Мурманской области – приоритет работы регионального правительства. И в этом важнейшем направлении большую помощь нам оказывают общественные организации, в особенности Мурманское региональное отделение общества слепых. Уверена, форум, который впервые принимает наш регион, станет для всех участников площадкой для обмена опытом и совместного формирования новых инициатив», – обратилась к участникам форума вице-губернатор.

Елена Дягилева подчеркнула важность дальнейшего тесного взаимодействия с региональным отделением Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», которому в этом году исполнилось 70 лет. Правительством региона ежегодно оказывается финансовая поддержка отделению на реализацию социально значимых программ: за пять лет объём финансирования составил порядка 16 млн рублей. Кроме того, из областного бюджета оказывается поддержка социально-реабилитационному предприятию «Севертара», учредителем которого является Всероссийское общество слепых. За пять прошедших лет предприятию выделено свыше 10 млн рублей на приобретение сырья, производственного оборудования, оснащение рабочих мест для граждан с инвалидностью. Дополнительно поддержка оказывается Мурманскому региональному отделению Федерации спорта слепых, которой в течение пяти лет выделено порядка 3 млн рублей на реализацию социально значимых программ.

Заместитель губернатора поблагодарила президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина за оказанное региону доверие провести форум, а также выразила уверенность в том, что подписанное соглашение о сотрудничестве между правительством Мурманской области и общественной организацией позволит реализовать ещё больше совместных проектов в сфере социальной защиты граждан с инвалидностью по зрению.

Напомним, что в будущем году Всероссийское общество слепых отметит столетие со дня основания. На сегодняшний день ВОС объединяет 75 региональных организаций, включая Мурманское региональное отделение, основанное 14 мая 1954 года.

В своём приветственном слове глава общественной организации Владимир Сипкин отметил внимание, с которым региональное правительство подходит к решению вопросов, связанных с созданием равных возможностей для всех северян. Он подчеркнул значимость подписанного соглашения для продолжения тесного взаимодействия, а также отметил готовность региона к обсуждению инициатив Всероссийского общества слепых. Предметом обсуждения в рамках его текущего визита стали программы, направленные на дополнительную поддержку владельцев собак-проводников в Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Мурманская область – один из первых субъектов страны, в котором с 2017 года оказывается материальная помощь инвалидам по зрению на содержание собак-проводников, если их затраты превысили размер установленной компенсации.

О важности проведения форума в Мурманской области в своих приветственных словах также говорили министр труда и социального развития Сергей Мякишев, министр спорта Светлана Наумова и заместитель министра культуры Ольга Анисимова. В каждой из этих сфер в Мурманской области уделяется большое внимание созданию дополнительных возможностей для людей с инвалидностью в части организации досуга, участия в физкультурных и спортивных мероприятиях, реабилитации и поддержке.

Участниками церемонии открытия форума также стали представители одного из двух учреждений по обучению собак для незрячих людей в нашей стране – Российской школы подготовки собак-проводников ВОС. Они подробно рассказали о том, как помогают четвероногие соратники инвалидам, навыки, которым обучают собак, продемонстрировали участник форума Роман и его лабрадор Мэри.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/