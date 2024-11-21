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Мурманская область. Арктика (16+)21.11.24 19:30

В Мурманске проходит Всероссийский турнир «Северное Сияние» по спортивной борьбе

Состязаться в дисциплине греко-римская борьба планируют более 200 участников из разных регионов России. Это Мурманская, Липецкая, Тверская, Московская, Тамбовская, Рязанская, Астраханская, Ростовская, Архангельская, Омская, Нижегородская, Волгоградская, Ленинградская, Кировская, Саратовская, Челябинская и Самарская области, Карелия, Коми, Москва, а также Краснодарский край.

Всероссийские соревнования «Турнир «Северное Сияние» по спортивной борьбе проводится в 50 раз. Раньше соревнования проводились среди взрослых, в настоящее время – среди юношей до 16 лет.

Сегодня в Легкоатлетическом манеже Мурманска состоялось красочное открытие соревнований, на котором и.о. министра спорта региона Светлана Наумовна, поздравила всех присутствующих с юбилейной датой турнира, который на протяжении долгих лет проводится на гостеприимной Кольской земле.

«Греко-римская борьба одна из любимых и массовых видов спорта, которые культивируются на территории Мурманской области. Наш регион богат на традиции, у каждой традиции есть истоки, у каждых истоков есть люди. Развитием данного вида спорта занимаются тоже увлеченные люди, поэтому такие традиции у нас и продолжаются», – подчеркнула Светлана Наумова.

В церемонии открытия юбилейных 50-х состязаний приняли участие почётные гости – спикер регионального парламента Сергей Дубовой, депутаты областной Думы Лариса Круглова и Виктор Сайгин.

Сергей Дубовой отметил, что открытие одного из старейших в стране турниров большой праздник для всех любителей спорта:

– Турнир имеет богатую историю. Наши заполярные состязания давно получили заслуженное признание профессионалов и любителей спорта, вызывают неподдельный интерес у спортсменов из разных регионов нашей страны. И это очень важно для развития спортивной борьбы в Мурманской области, оттачивания мастерства наших борцов и пропаганды здорового образа жизни в целом. В разные годы его почетными гостями были знаменитые олимпийские чемпионы и заслуженные мастера спорта, которые и сегодня вдохновляют молодых спортсменов добиваться высоких результатов. Греко-римская борьба – это не только хорошая физическая форма, а сила духа, выносливость, ловкость. А ещё, как и любой вид спорта, – это воля к победе и железная дисциплина. Уверен, все эти качества участники турнира продемонстрируют на ковре.

Парламентарии поблагодарили организаторов состязаний за внимание к подрастающему поколению и немалый вклад в развитие заполярного спорта, а участникам турнира пожелали удачи и заслуженной победы.

Талантливый коллектив из федерации художественной гимнастики Мурманской области выступил с показательным номером «Цыганочка».

Как сообщает региональное Министерство спорта, турнир продлится в Легкоатлетическом манеже Мурманска и 22 ноября. В первый день прошли предварительные и полуфинальные поединки, во второй день с 11.00 начнутся утешительные встречи, а в 12.00 начнётся борьба за 3-е и 1-е места. 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31256/

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