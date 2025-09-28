В Мурманске проходит выставка-конференция «Юные исследователи — будущее Севера — 2025»

Это мероприятие для школьников, где они показывают свои научные и творческие проекты.

В выставке участвуют ребята из 23 школ города, в том числе из гимназий, лицеев и детских домов творчества. Всего около 140 учеников с 3-го по 11 класс представили свои работы по пяти направлениям: «Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего»; «Математика и информационные технологии»; «Естественные науки и современный мир»; «Науки о природе и человеке»; «Социально-гуманитарные науки в современном обществе».

Специально для учеников 3-7 классов введена отдельная номинация «Юниор». Все проекты оценивают как очно, так и дистанционно.

Как сообщает администрация горда Мурманска, выставка проходит на нескольких площадках — в гимназиях №1 и №5, лицее №2 и Мурманском политехническом лицее. Кроме того, 26 сентября ученики из пяти школ представили научные работы на английском языке, оценивать выступления проходило по специальной номинации.

Итоги подведут 3 октября.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30923&page=1