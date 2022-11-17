В Мурманске проходит XII международная конференция «Логистика в Арктике»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в традиционном форуме принимают участие представители компаний нефтегазового сектора, специализирующиеся на разведке, добыче и переработке углеводородного сырья, поставщики нефтегазовой промышленности, научно-исследовательские институты, образовательные учреждения, представители исполнительных органов власти и Мурманской областной Думы.

Приветствуя участников конференции, председатель профильного комитета Мурманской областной Думы Артур Попов отметил, что интерес к Арктике неуклонно растёт год от года, учитывая уникальные особенности и перспективы Арктической зоны:

- Вопросы развития Северного морского пути, производственной базы и транспортно-логистической инфраструктуры придают ведущий вектор развитию и нашего региона. Особенно важно в нынешних реалиях решение задач по импортозамещению в нефтегазовой отрасли, напрямую влияющее на логистику в высоких широтах. И Мурманская область, как стратегически важная часть Арктической зоны, не стоит в стороне от этого процесса. Наша задача создать максимально привлекательные условия инвесторам. На законодательном поле идет активная работа в этом направлении. Важно, чтобы развитие Заполярья было сбалансированным, чтобы наравне с инфраструктурными реализовывались социальные, образовательные и культурные проекты. Все эти задачи идут в одной связке.

В рамках конференции прошли пленарные заседания «Северный морской транспортный коридор – проекты, конкурентные преимущества» и «Арктические инвестиционные проекты и развитие береговой инфраструктуры», на которых обсуждались вопросы формирования грузопотока, построения сквозных логистических маршрутов, международной логистики, развития производственной базы, а также береговая, транспортная и сервисная инфраструктура.

В завершении форума состоится тематическая сессия «День поставщика и подрядчика» при поддержке компании «Газпром нефть» и Института нефтегазовых технологических инициатив, на которой будут представлены разрабатываемые национальные отраслевые стандарты в нефтегазовой отрасли. Участники конференции смогут выступить и представить свою продукцию и услуги.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26348/