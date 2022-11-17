Рост номинальной зарплаты в 2022 году ожидается ниже уровня инфляцииВ Мурманской области продолжает сокращаться население
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)17.11.22 10:00

В Мурманске проходит XII международная конференция «Логистика в Арктике»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в традиционном форуме принимают участие представители компаний нефтегазового сектора, специализирующиеся на разведке, добыче и переработке углеводородного сырья, поставщики нефтегазовой промышленности, научно-исследовательские институты, образовательные учреждения, представители исполнительных органов власти и Мурманской областной Думы.

Приветствуя участников конференции, председатель профильного комитета Мурманской областной Думы Артур Попов отметил, что интерес к Арктике неуклонно растёт год от года, учитывая уникальные особенности и перспективы Арктической зоны:

- Вопросы развития Северного морского пути, производственной базы и транспортно-логистической инфраструктуры придают ведущий вектор развитию и нашего региона. Особенно важно в нынешних реалиях решение задач по импортозамещению в нефтегазовой отрасли, напрямую влияющее на логистику в высоких широтах. И Мурманская область, как стратегически важная часть Арктической зоны, не стоит в стороне от этого процесса. Наша задача создать максимально привлекательные условия инвесторам. На законодательном поле идет активная работа в этом направлении. Важно, чтобы развитие Заполярья было сбалансированным, чтобы наравне с инфраструктурными реализовывались социальные, образовательные и культурные проекты. Все эти задачи идут в одной связке.

В рамках конференции прошли пленарные заседания «Северный морской транспортный коридор – проекты, конкурентные преимущества» и «Арктические инвестиционные проекты и развитие береговой инфраструктуры», на которых обсуждались вопросы формирования грузопотока, построения сквозных логистических маршрутов, международной логистики, развития производственной базы, а также береговая, транспортная и сервисная инфраструктура.

В завершении форума состоится тематическая сессия «День поставщика и подрядчика» при поддержке компании «Газпром нефть» и Института нефтегазовых технологических инициатив, на которой будут представлены разрабатываемые национальные отраслевые стандарты в нефтегазовой отрасли. Участники конференции смогут выступить и представить свою продукцию и услуги.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26348/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Устойчивое развитие в современном мире. Аналитика, тренды, необходимость рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
14.11.22 14:33
Данный доклад Мурманскстата Администрация и Правительство Губернии обязаны взять за основу и в корне изменить отношение к судьбе Губернии...
Комментарий к новости:В Мурманской области в январе–августе текущего года доля убыточных организаций увеличилась на 3,7 процентного пункта и составила 37,9%
Д.О. Вернер
04.11.22 18:00
Суть короко: в СССР Минрыбхоз был обязан обеспечить население рыбой, в России не так...
Комментарий к новости:Комитет ГД подготовил ко второму чтению проект о росте ставок сбора за вылов биоресурсов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", патриот
03.11.22 19:27
Добрый вечер, Д. О. Вернер и все жители земли Кольской, коллеги по работе и общей борьбе МБОУ Кольского Заполярья. Я, Юлия Бурак (Смирнова), заместитель директора по dоспитательной (идеологической) ра
Комментарий к новости:Иллюзий не осталось: за 12 лет интерес к жизни в других странах снизился более чем в 2 раза
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире15:00«Центральная Азия. Дух дикой природы». Документальный фильм, серия 3 (6+)16:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)16:30«Клинический случай». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Рост номинальной зарплаты в 2022 году ожидается ниже уровня инфляции-PRO Валюту (16+)Цены на нефть продолжают дешеветь, курс доллара умеренно поднимается к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)В 2022 году «Россети Северо-Запад» направили на ремонт электросетевого комплекса Мурманской области 527 млн рублей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 17 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Размер пособия по безработице не изменится в следующем году
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Семь вопросов и семь ответов об обеспечении денежным довольствием мобилизованных граждан, а также военнослужащих срочной службы
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика