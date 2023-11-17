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Мурманская область. Арктика (16+)17.11.23 17:00

В Мурманске проходит юбилейный, пятнадцатый кинофестиваль «Северный характер»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в рамках конкурсной программы фестиваля будет показано 76 картин, снятых в разных жанрах – документальное кино, короткометражные и полнометражные игровые фильмы, сериалы.

- Фестиваль стал заметным явлением в культурной жизни Мурманской области, нашим брэндом. С каждым годом он растет, набирает силу и вес. Наша уникальная природа и живущие здесь люди дают стимулы создавать новые интересные фильмы о Севере, показывать особенные характеры и красоту наших земляков. Одним словом, Север притягивает своей духовностью и силой. Неслучайно в этом году представлено рекордное количество работ, снятых здесь, в Заполярье, - отметил заместитель председателя регионального парламента Евгений Никора.

От имени Мурманской областной Думы депутат вчера приветствовал всех участников и гостей «Северного характера».

- Уверен, что зрители по достоинству оценят конкурсные работы, а фестиваль станет настоящим праздником, объединившим людей в своей любви к прекрасному северному краю, - подчеркнул он.

Евгений Никора также представил на форуме картину «Кольская АЭС. Проверено временем».

- Этот фильм посвящён 50‑летию Кольской атомной электростанции, - сказал он. – Его главные герои – заслуженные работники предприятия, ветераны. Они делятся своими воспоминаниями, рассказывают о памятных событиях, проводят параллели между собственной жизнью и работой на АЭС. Картина, на мой взгляд, получилась очень интересной. Она – как живая история: позволяет заглянуть в день вчерашний, и благодаря этому начинаешь лучше понимать, что происходит сегодня и что может произойти в ближайшем будущем. И конечно, огромное спасибо хотелось бы сказать заслуженному артисту РФ Андрею Мерзликину за его неоценимый вклад в создание этого фильма.

Кинопоказы в рамках фестиваля будут проходить до 19 ноября на различных площадках Мурманска. Предусмотрена также обширная деловая программа.

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/c5b/ayvj73036j4g5oydkxqmh3styzg42l2r.JPG

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