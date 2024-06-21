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Мурманская область. Арктика (16+)21.06.24 17:30

В Мурманске проходят историко-патриотические часы, тематические уроки, митинги и другие мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби

Для юных мурманчан городские учреждения культуры подготовили познавательные занятия, посвящённые памятной дате, истории Великой Отечественной войны и героизму советского народа.

Сегодня в сквере на ул. Зои Космодемьянской состоялся митинг, участниками которого стали представители совета ветеранов Первомайского округа и воспитанники оздоровительного лагеря школы №22. Участники мероприятия почтили память погибших.

Завтра в 4 утра в Мурманске состоится всероссийская акция «Свеча памяти», а в 12.00 на территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.» пройдёт памятный митинг.

А в модельной библиотеке-филиале №4 (ул. Капитана Пономарева, 9/5) дети посмотрели видеоролик с архивными фотографиями, в росляковском филиале №3 ЦДБ (ул. Заводская, 4/1) состоялся мастер-класс по изготовлению свечей из бумаги. В модельной библиотеке-филиале №12 (ул. Баумана, 24) ребята познакомились с творчеством авторов детской патриотической прозы, которые ярко и увлекательно рассказывают в своих произведениях о славных событиях отечественной истории.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27657&page=1

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Последние комментарии

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