На 22, 29 апреля и 13 мая в населённых пунктах области запланировано проведение традиционных общегородских субботниковМинтруд России: Мурманская область – в пятёрке лидеров по эффективности работы в сфере занятости населения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)11.04.23 19:30

В Мурманске проходят мероприятия, посвященные Дню космонавтики

Сегодня в информационном интеллект-центре №6 МБУК «Центральная городская библиотека» прошла тематическая встреча «Основоположник космонавтики».  Мероприятие состоялось в рамках проекта «Знай наших», посвящённого великим людям России.

Один из «космических мечтателей» - скромный учитель из Калуги Константин Эдуардович Циолковский, человек, прославивший нашу страну во всем мире.

Участники встречи познакомились с биографией основоположника теоретической космонавтики, необычными фактами из жизни и его вкладом в русскую науку, разобрали схематические изображения его основных открытий и идей в области воздухоплавания, авиации и космонавтики. 

Как сообщает администрация города Мурманска, в детских библиотеках областного центра 12 апреля состоится ряд тематических мероприятий:

11.30 - библиотека-филиал №5 (просп. Героев-североморцев, 27), виртуальный полет «Космическая одиссея»;

12.00 - модельная библиотека-филиал №12 (ул. Баумана, 24), викторина «Меж звёзд и галактик»;

12.00 - библиотека-филиал №16 (ул. Героев Рыбачьего, 59), викторина «Космос рядом»;

12.00 - библиотека-филиал №2 (ул. Лобова, 46), познавательно-игровой час «Хочу быть космонавтом»;

12.40 - модельная библиотека-филиал №4 (ул. Капитана Пономарева, 9/5), космическая азбука «Один день в космосе»;

13 апреля - 14.00 - в модельной библиотеке-филиале №17 (ул. Скальная, 13) также пройдёт литературная игра «Дневник космического путешествия».

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24779&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Из каких стран чаще всего нанимают мигрантов и какие требования к ним предъявляют
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Комментарий к новости:Депутаты проголосовали за присвоение двум ЗАТО - Североморску и Заозерску - почётного звания «Город морской доблести»
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)В России наметился тренд на возврат к соискательскому рынку труда. Более 60% работающих за границей россиян готовы вернуться в ближайшее время-PRO Валюту (16+)Курс евро подрос на 55 копеек, доллар укрепился почти на 44 копейки-PRO Энергетику (18+)Безопасность объектов ТЭК на контроле регионального Минэнерго и ЖКХ-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области повышается уровень ответственности управляющих компаний-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Количество психологов для школ и детсадов определят с помощью норматива
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика