В Мурманске проходят мероприятия, посвященные Дню космонавтики

Сегодня в информационном интеллект-центре №6 МБУК «Центральная городская библиотека» прошла тематическая встреча «Основоположник космонавтики». Мероприятие состоялось в рамках проекта «Знай наших», посвящённого великим людям России.

Один из «космических мечтателей» - скромный учитель из Калуги Константин Эдуардович Циолковский, человек, прославивший нашу страну во всем мире.

Участники встречи познакомились с биографией основоположника теоретической космонавтики, необычными фактами из жизни и его вкладом в русскую науку, разобрали схематические изображения его основных открытий и идей в области воздухоплавания, авиации и космонавтики.

Как сообщает администрация города Мурманска, в детских библиотеках областного центра 12 апреля состоится ряд тематических мероприятий:

11.30 - библиотека-филиал №5 (просп. Героев-североморцев, 27), виртуальный полет «Космическая одиссея»;

12.00 - модельная библиотека-филиал №12 (ул. Баумана, 24), викторина «Меж звёзд и галактик»;

12.00 - библиотека-филиал №16 (ул. Героев Рыбачьего, 59), викторина «Космос рядом»;

12.00 - библиотека-филиал №2 (ул. Лобова, 46), познавательно-игровой час «Хочу быть космонавтом»;

12.40 - модельная библиотека-филиал №4 (ул. Капитана Пономарева, 9/5), космическая азбука «Один день в космосе»;

13 апреля - 14.00 - в модельной библиотеке-филиале №17 (ул. Скальная, 13) также пройдёт литературная игра «Дневник космического путешествия».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24779&page=1