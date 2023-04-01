В Мурманске проходят мероприятия в рамках Всемирного дня распространения информации об аутизме

Ежегодно по всей стране 2 апреля проходят мероприятия, посвящённые вопросам поддержки детей и взрослых с расстройствами аутистического спектра. Одно из них – межрегиональный инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди.

Его основная задача – рассказать широкому кругу лиц о том, что такое аутизм, как живут люди с таким диагнозом, как можно им помочь и как поддержать включение детей и взрослых с РАС в повседневную жизнь. В Мурманской области он состоится на базе коррекционной школы №1 заполярной столицы 2 апреля с 11.00 до 13.30.

Фестиваль объединит различные организации, оказывающие помощь детям и взрослым с аутизмом. Экспертами и участниками станут представители как государственных, так и общественных организаций. Консолидация усилий позволит заполярным семьям, в которых проживают люди с аутизмом, получить максимум полезной информации и познакомиться с мерами поддержки, которую эти организации могут оказать. В рамках мероприятия также пройдут тренинги и консультации, мастер-классы педагогов школы, а также работа круглого стола, на котором эксперты и заинтересованные лица смогут обменяться полезной информацией. Красочным дополнением станут выступления творческого коллектива «Весёлые ритмы» и выставка художественных работ.

Отметим, что в Мурманской коррекционной школе успешно работает Ресурсный учебно-методический центр по сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра и воспитывающих их семей.

Не менее насыщена программа, предваряющая фестиваль. Так, в канун Всемирного дня распространения информации об аутизме инициативная творческая группа педагогов Мурманской коррекционной школы №1 провела акцию в одном из торговых центров Мурманска. Миссионеры рассказали об особенностях общения с людьми с РАС, способах продуктивной коммуникации, раздавали буклеты взрослым, а тематические воздушные шары – юным посетителям центра.

Также в Мурманске прошла акция «Мы есть!». В одном из заведений общепита для детей и родителей организовали мастер-классы по оригами, изготовлению поделок из бумаги и пластилина. Параллельно можно было получить консультацию педагога-психолога и учитель-дефектолога мурманской школы. Также в рамках акции команда ресторана провела для юных северян вкусный урок по приготовлению пиццы. Важной особенностью акции стало то, что заведение было открыто и для обычных посетителей. Так решалась главная задача акции – показать, что дети с РАС прекрасно могут находиться в открытом социуме и им не нужные отдельные залы.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ещё одним событием стал семинар «Развитие функциональных навыков у детей с РАС в школе», прошедший в смешанном формате. На мероприятии обсудили способы сотрудничества ребёнка со взрослыми и возможности организации руководящего контроля, а также показали видеофильм о реализации новой программы «Логоритмика».

Фото: https://gov-murman.ru