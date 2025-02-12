В Мурманске проходят соревнования по волейболу «Серебряный мяч»

С 10 по 28 февраля в областном центре проходит муниципальный этап Всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч». В турнире принимают участие 29 команд юношей и девушек образовательных учреждений города-героя.

По итогам спортивных состязаний будут определены лучшие команды, которые представят Мурманск на региональном этапе Всероссийских соревнований «Серебряный мяч» в марте.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29349&page=1