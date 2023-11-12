В Мурманске проходят соревнования, посвящённые памяти великого советского оружейника Михаила Калашникова

В этом году исполняется 104 года со дня рождения всемирно известного конструктора стрелкового оружия. Чемпионат по скоростной неполной разборке и сборке автомата Калашникова, приуроченный к празднованию годовщины изобретателя АК-47, проходит в Мурманске в восьмой раз.

Как сообщает администрация города Мурманска, муниципальный этап соревнований организован в Молодёжном спортивном центре МАУ МП «Объединение молодёжных центров». В нём участвуют 80 юношей и девушек от 14 до 35 лет.

Основные номинации, в которых они состязаются, разборка и сборка оружия вслепую, личное первенство и разборка и сборка оружия по «олимпийской системе».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26094&page=1