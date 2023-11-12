Мурманская область. Арктика (16+)12.11.23 08:00
В Мурманске проходят соревнования, посвящённые памяти великого советского оружейника Михаила Калашникова
В этом году исполняется 104 года со дня рождения всемирно известного конструктора стрелкового оружия. Чемпионат по скоростной неполной разборке и сборке автомата Калашникова, приуроченный к празднованию годовщины изобретателя АК-47, проходит в Мурманске в восьмой раз.
Как сообщает администрация города Мурманска, муниципальный этап соревнований организован в Молодёжном спортивном центре МАУ МП «Объединение молодёжных центров». В нём участвуют 80 юношей и девушек от 14 до 35 лет.
Основные номинации, в которых они состязаются, разборка и сборка оружия вслепую, личное первенство и разборка и сборка оружия по «олимпийской системе».
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26094&page=1
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