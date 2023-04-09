В Мурманске проходят соревнования, посвящённые первому полёту человека в космос

Их история началась в 1961 году. В Мурманске проходил Чемпионат по спортивной гимнастике, когда пришло сообщение о полёте Юрия Гагарина в космос. Впоследствии было принято решение присвоить этим соревнованиям имя первого космонавта планеты.

Вчера в ДЮСШ №1 Чемпионат города по спортивной гимнастике памяти Юрия Гагарина стартовал в 62-й раз. Его участниками стали 86 спортсменов из Мурманска, Кронштадта, Гатчины, Архангельска, Петрозаводска, Надвоицы, Старой Руссы.

Как сообщает администрация города Мурманска, 8 и 9 апреля юноши и девушки будут состязаться в многоборье.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24760&page=1