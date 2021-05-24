В Мурманске проходят торжества, посвященные Дню славянской письменности и культуры

Сегодня в Мурманске отметили День славянской письменности и культуры. По традиции мероприятие прошло на площади Первоучителей – возле памятника славянским просветителям Кириллу и Мефодию.

В празднике приняли участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, министр культуры Мурманской области Ольга Обухова, глава администрации города Мурманска Евгений Никора и митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Обращаясь к присутствующим, Сергей Дубовой отметил, что это мероприятие объединяет людей активных, неравнодушных, заряжённых на добрые дела, на мир, согласие и единение.

— На Кольской земле первоучители особо почитаемы. Именно здесь по инициативе местных литераторов впервые в СССР 35 лет назад торжественно отметили День славянской письменности. И это не случайно – северяне отличаются душевным теплом и открытостью. Кольский край стал родным домом для многих народов. До сих пор здесь сохранились образцы «живой культуры» и народные традиции. Это часть истории нашего Заполярья, поистине духовное богатство нашей земли. И северяне бережно относятся к своим корням и предкам, ­ продолжил парламентарий.

Слова искренней благодарности он адресовал инициаторам праздника – Мурманской областной организации Союза писателей России, подчеркнув, что они стали достойными продолжателями великого дела.

Начался праздник с колокольного перезвона и торжественного молебна.

– Праздник отмечается уже в 35-й раз – это лишний раз доказывает, что в нашем городе живут люди, искренне заинтересованные в славянской культуре, бережно хранящие память о своем прошлом, – отметил глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Именно русский язык и славянская культура, долгие годы объединяли людей, живущих на обширных просторах русских земель.

Начало праздника ознаменовал колокольный перезвон и торжественный молебен, также состоялось награждение победителей конкурса творческих работ школьников «VideoСЛОВО», в рамках которого дети создавали видеоролики о творчестве русских писателей. Первое место заняли ребята из второй мурманской гимназии.

Для Мурманска День славянской письменности и культуры имеет особое значение. В 1986 году у истоков этого праздника стояла группа мурманских писателей во главе с Виталием Масловым и Виктором Тимофеевым. Главный символ торжества – памятник Кириллу и Мефодию был подарен Мурманску жителями Болгарии в знак того, что именно заполярная столица стала инициатором празднования Дня славянской письменности и культуры в России.

В завершение участники возложили цветы к подножию монумента.