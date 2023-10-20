Начинается набор волонтёров для участия в юбилейной акции «Новогоднее чудо»В Мурманске проходят торжественные мероприятия, посвящённые 79-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в советском Заполярье
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Мурманская область. Арктика (16+)20.10.23 15:00

В Мурманске проходят торжественные мероприятия, посвящённые 79-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в советском Заполярье

У памятника мурманскому «Алёше» состоялся митинг. В нём приняли участие глава региона Андрей Чибис, спикер областной Думы Сергей Дубовой, депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко, руководители силовых ведомств, представители муниципалитета, общественных и молодежных организаций, ветераны, дети войны и труженики тыла, военнослужащие.

- Разгром немецко-фашистских войск в Заполярье – великое событие, которое с годами не меркнет в памяти благодарных потомков. Здесь, на Кольской земле, рухнул план по молниеносному захвату Севера. Благодаря героям Петсамо-Киркенесской операции, партизанскому движению, труженикам тыла советское Заполярье стало неприступным рубежом для захватчиков.  Подвиг наших земляков останется в веках, как символ стойкости и бесстрашия. Он послужит новым поколениям северян ярким примером патриотизма и преданности. И мы будем черпать силы в этом подвиге для противостояния любым внешним угрозам, помнить о мужестве и самоотверженности наших защитников, – отметил в своём выступлении Сергей Дубовой.

— Мужество, стойкость, героизм, сила характера наших воинов позволили защитить родную землю от фашистов. Сплоченность в тылу помогала приближать долгожданную Победу. Жители Мурманска работали в порту и на железной дороге, ремонтировали суда и выпускали миномёты и автоматы, сдавали кровь для фронтовых нужд, рыбаки продолжали выходить в море. И все это под безжалостными авианалётами врага. Мы трепетно храним память об этих событиях, передавая её новому поколению, — выступил перед собравшимися глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин. — Низкий поклон, дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны. Светлая память каждому, кто отдал свою жизнь ради Великой Победы. Вечная слава защитникам Заполярья! Никто не забыт, ничто не забыто!

Участники митинга почтили память павших воинов минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню у подножия памятника.

На нижней площадке мемориального комплекса в этот день развернулась выставка военной техники Краснознаменного, ордена Ушакова Северного флота и УМВД России по Мурманской области.

Мероприятия, посвящённые годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье, проходят в муниципальных образованиях региона. В программе – спектакли, концерты, экскурсии, краеведческие конкурсы и торжественно-траурные митинги, посвящённые памяти павших защитников Отечества.

В 17 часов город-герой Мурманск присоединится к Всероссийской патриотической акции «Лучи Победы». В небо будет направлен свет прожекторов, который является символом мира и благодарности героям Кольского Севера.

 

Фото:  https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28756/

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