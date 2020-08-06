В Мурманске прокуратура округа провела проверку по вопросу состояния системы водоотведения по улице Подгорной

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска проведена проверка по обращению заявителя по вопросу состояния системы водоотведения в районе домов №№ 72 и 74 по улице Подгорной в Мурманске.

Проверкой установлено, что имеется подтопление канализационными водами из инженерных сетей в районе домов №№ 72 и 74 по данной улице, что неблагоприятно влияет на состояние экологии, санитарно-гигиенических норм, тем самым нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду.

Гарантирующей организацией, осуществляющей водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод в границах улицы Подгорной, меры по устранению аварийной ситуации на момент проверки не приняты, требования законодательства о водоснабжении и водоотведении, а также обязанности по своевременной ликвидации аварий и повреждений на системах водоотведения не исполнены.

Прокуратурой округа в адрес директора общества с ограниченной ответственностью внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере природоохранного законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры округа.