В Мурманске прокуратура округа выявила нарушения требований законодательства о частной охранной деятельности

Прокуратурой Октябрьского административного округа г. Мурманска проведена проверка объекта топливно-энергетического комплекса - склада горюче-смазочных материалов. Было установлено, что частным охранным предприятием «Заслон», осуществляющим охрану склада горюче-смазочных материалов, допущены нарушения требований законодательства о частной охранной деятельности.

Как отмечает прокуратура, на объекте топливно-энергетического комплекса персонал и посетители не проинформированы о внутриобъектовом и пропускном режиме на объекте охраны посредством размещения соответствующей информации в местах, обеспечивающих гарантированную видимость в дневное и ночное время до входа на охраняемую ООО ЧОП «Заслон» территорию.

В этой связи в адрес руководителя частной охранной организации внесено представление об устранении нарушений закона.