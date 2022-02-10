В Мурманске прокуратурой направлено в суд уголовное дело о нарушении тайны телефонных переговоров и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации

Прокуратура Первомайского административного округа г. Мурманска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, 1995 г.р., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование компьютерной информации, совершенный из корыстной заинтересованности, лицом с использованием своего служебного положения).

Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемая в марте 2021 года, будучи продавцом-консультантом в офисе одного из операторов сотовой связи, находясь на своём рабочем месте, по предварительной договоренности с иным лицом, незаконно, за денежное вознаграждение, подключилась посредством служебного компьютера к информационно-биллинговой системе сотового оператора, после чего скопировала информацию о телефонных соединениях четырёх абонентов, и передала указанные данные иному лицу.

Уголовное дело с утвержденным прокурором округа обвинительным заключением направлено в Первомайский районный суд г. Мурманска для рассмотрения по существу.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 138 УК РФ, установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, по ч. 3 ст. 272 УК РФ - до 5 лет лишения свободы.