В Мурманске прокуратурой округа выявлены нарушения при размещении информации на сайтах дошкольных образовательных учреждений

Прокуратурой Октябрьского административного округа г. Мурманска проведена проверка соблюдения требований законодательства об образовании в деятельности дошкольных образовательных учреждений.

Мониторинг двух официальных сайтов детских садов, расположенных на поднадзорной территории, показал, что в разделах сайтов, содержащих перечень документов, необходимых для зачисления, отсутствует указание на возможность предъявления оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации.

Отсутствие данной информации противоречит Порядку приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования, установленного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293.

Прокуратурой округа внесены в адрес руководства дошкольных образовательных учреждений представления об устранении нарушений требований действующего законодательства.