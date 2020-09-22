В Мурманске прокуратурой округа выявлены нарушения требований жилищного законодательства при управлении многоквартирными домами

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска была проведена проверка деятельности управляющих организаций осуществляющих управление многоквартирными домами на территории Первомайского округа в части соблюдения требований жилищного законодательства при управлении многоквартирными домами.

В ходе проведенной прокуратурой округа проверки, установлено, что ООО «УК МУРМАНРЕМСТРОЙ» допускаются нарушения требований жилищного законодательства при управлении многоквартирными домами №№ 4 по пр. Якорному, № 9 и 20 по ул. Беринга в Мурманске.

В соответствии со ст.161 ЖК РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.

Прокуратурой округа 10 сентября текущего года проведено обследование общего имущества и территории многоквартирных домов № 4 по пр. Якорный, №№ 9 и 20 по ул. Беринга. Осмотром подъезда № 3 дома № 4 установлено, что уборка придомовой территории проведена ненадлежащим образом, установлено складирование бытового мусора в районе подъезда, на стенах в подъезде местами нанесены графические изображения в стиле «граффити», имеются сухие следы залива между 3-им и 2-ым этажами, наличие строительного мусора на лестничном марше 7-го этажа. Во время осмотра дома № 9 установлено, что периметру со стороны торца, главного и дворового фасадов на стенах местами нанесены графические изображения в стиле «граффити»; дома № 20 установлено, что периметру со стороны торца, главного и дворового фасадов на стенах местами нанесены графические изображения в стиле «граффити».

Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем осуществлении управляющей организацией мероприятий по управлению домами и содержании их территорий, не соблюдении обеспечительных мер санитарно-эпидемиологического благополучия жителей, что, безусловно, влечёт нарушение требований жилищного законодательства и прав граждан – жильцов многоквартирных домов и неопределенного круга лиц.

По результатам проверки генеральному директору ООО «УК МУРМАНРЕМСТРОЙ» внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства, которое находится на рассмотрении.

Аналогичные нарушения жилищного законодательства выявлены в деятельности ООО УК «Едом», ООО «Стандарт», ООО «УК Ваш Дом», ООО «МЕТИА», ООО УК «Техдом», ООО УК «МУРМАН-СИТИ», ООО «ТехСервис Плюс», ООО «РИКДОМ», ООО «ЖКХ НОРД».

По результатам проверки внесено 10 представлений, которые находятся на рассмотрении.