В Мурманске прокуратурой округа выявлены нарушения в деятельности управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска проведена проверка исполнения требований жилищного законодательства в деятельности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории Ленинского административного округа г. Мурманска.

По результатам проведенных проверок в деятельности 4 управляющих организаций выявлены нарушения, касающиеся ненадлежащего содержания общего имущества отдельных многоквартирных домов, расположенных на улицах Адмирала флота Лобова, Карла Либкнехта, Чумбарова-Лучинского, проспекта Героев-североморцев, улицах Октябрьской, Туристов. Управляющими организациями не приняты меры к восстановлению целостности асфальтобетонного покрытия придомовой территории многоквартирных домов, защитных козырьков подъездов, плит площадки крыльца домов.

В целях устранения выявленных нарушений в адрес управляющих организаций прокуратурой округа внесены представления.