В Мурманске прокуратурой округа выявлены нарушения законодательства при реализации мясной продукции

Прокуратурой Октябрьского административного округа г. Мурманска проведена проверка исполнения требований действующего законодательства при реализации мясной продукции в деятельности гипермаркета «Лента».

Проверкой установлено, что в нарушение требований законодательства о защите прав потребителей, требований Правил продажи отдельных видов товаров должностными лицами гипермаркета «Лента» не обеспечено наличие единообразных и чётко оформленных ценников на реализуемую мясную продукцию.

В этой связи в адрес руководителя гипермаркета внесено представление об устранении вышеуказанных нарушений закона.

Кроме того, в отношении должностного лица – директора гипермаркета «Лента», а также в отношении юридического лица вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 14.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение установленных правил продажи отдельных видов товаров).

Материалы проверки направлены в адрес Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области для решения вопроса о назначении административного наказания.