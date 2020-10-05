В Мурманске прокуратурой округа выявлены нарушения жилищного законодательства при управлении многоквартирными домами
Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска проведена проверка деятельности управляющих организаций осуществляющих управление многоквартирными домами на территории Первомайского округа областного центра в части соблюдения требований жилищного законодательства при управлении многоквартирными домами.
В ходе проведенной прокуратурой округа проверки было установлено, что ООО «ЖКХ НОРД» допускаются нарушения требований жилищного законодательства при управлении многоквартирным домом №10 по ул.Бондарная.
Прокуратурой округа 29 сентября был проведён осмотр территории вышеуказанного дома, в ходе которого выявлены нарушения: по всему периметру придомовой территории имеется мелкий бытовой, со стороны торца дома скопление крупногабаритного мусора (отработанные автомобильные покрышки); на двери подъезда № 1 имеет место нанесение графических изображений в стиле «граффити»; не установлены урны возле подъездов.
Вместе с тем, козырёк (навес), установленный на фасаде над входной группой в подъезд № 1 имеет значительные повреждения несущих конструкций и разрушения покрытия (волнового шифера), что не обеспечивает безопасность граждан, в том числе несовершеннолетних детей, проживающих в указанном доме.
По результатам проверки 30 сентября директору ООО «ЖКХ НОРД» внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства, которое находится на рассмотрении.
Аналогичные нарушения жилищного законодательства выявлены в деятельности ООО «УК МО», ООО «Мурманжилсервис», ООО «Мурманнедвижимость-Сервис», ООО «Недвижимость-Сервис», ООО УК «Техдом», ООО УК «МУРМАН-СИТИ», ООО «Арктик», ООО «РИКДОМ», ООО УК «Метиа», ООО «ВентЭнергоСтрой», ООО «Успех Сервис», ООО «УК «Едом», ООО «МУЖСК», ООО «Комфорт».
По результатам проверки внесено 15 представлений, которые находятся на рассмотрении.