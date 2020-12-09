В Мурманске прошёл антикоррупционный квест

В Мурманске сотрудники регионального управления по реализации антикоррупционной политики провели квест «Вместе против коррупции!». Профилактическое мероприятие для подростков приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией.

В интерактивном квесте приняли участие три команды студентов юридического факультета Социально-гуманитарного университета и колледжа Мурманского арктического государственного университета. Они преодолели несколько этапов: выбрались из коррупционного болота и нашли единственный верный путь законности и противодействия коррупционным правонарушениям.

Коллективно участники решили пять ситуативных задач, связанных с коррупционными проявлениями в различных сферах жизни, прошли психологический тренинг и получили зачетную книжку без взятки.

Ребята также составляли фоторобот коррупции, отвечали на вопросы об истории ее возникновения, публиковали в социальных сетях посты о своем отношении к этому негативному явлению и способах борьбы с ним, выполняли задания в городской среде.

«В профилактической работе мы используем игровые технологии, которые позволяют воспроизвести реальные события, поставив человека в условия, максимально приближенные к повседневной жизни. В ходе игры у обучающихся формируется правильное представление о коррупции и ее последствиях, вырабатывается «антикоррупционный иммунитет», – отметила Ольга Трофимова, консультант сектора противодействия коррупции управления по реализации антикорруцпионной политики Мурманской области.

Мероприятие прошло с соблюдением противоэпидемических правил, сообщает управление по реализации антикоррупционной политики Мурманской области.